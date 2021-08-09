谢开飞

原标题：国内首台紫外光催化复合冷链病毒消杀机在闽面世

冷链食品新冠病毒防控添“利器”，只需照射5秒即可完成消杀，有望斩断曾让人为之色变的隐蔽传播链条！8月6日，福建省冷链物流新冠病毒消杀应急科研项目“紫外光催化复合消杀机”通过国家级专家论证，顺利进行技术验收。记者会上了解到，这是我国首台光催化消杀冷链病毒装备，也是国内在紫外和光催化技术应用研究领域的重大突破，将为冷链食品新冠病毒消杀提供一种便捷、快速、无害的技术手段。

据福建省科技厅有关负责人介绍，当前全球新冠肺炎疫情形势严峻复杂，通过冷链食品及物流疫情传播已成为新冠肺炎疫情传播的重要渠道，做好消杀工作对做好常态化疫情防控工作、保证人民生命健康意义重大。为此，该省组织全省优势科研力量全力推进冷链物流新冠病毒消杀科研应急攻关，紫外光催化复合消杀装备是其中进展成效最为明显的项目之一。

光催化被誉为“当今世界最理想的净化技术”，该技术是让一定波长的光照射在纳米光催化剂上，使水和空气中的PM2.5、甲醛等有害物质，迅速氧化分解为无毒无味的二氧化碳和水，其应用于病毒消杀遇到紫外光催化和臭氧剂量的确定以及对食品的影响等关键和难点。项目承担单位福州大学联合福夏科技公司以紫外光催化技术为核心进行攻关，建立以核酸结构深度破坏为特征的综合消杀新工艺与新装置。

经过多轮P3实验室新冠病毒消杀效果实验证明，相比常见的冷链病毒消杀技术，紫外线联合光催化复合对光滑不渗透材质表面新冠病毒具有较好杀灭效果，且病毒滴度下降更显著，完全达到并符合《国家消毒技术规范》的要求；速度更快，适用于大宗产品的快速消杀；环境友好，属于物理消杀产品，对人体健康和食品安全不产生影响；性价比高，对单位体积的冷链产品消杀费用低于次氯酸消毒，设备一次投入可重复使用。

由中国工程院院士侯立安、中国科学院院士邹志刚等组成的评审专家组认为，该项目的新冠消杀研究证据链完整充分，成果成效明显，科研及应用价值和社会意义较大，对新冠疫情的严防严控具有重大实际意义。目前，该省正在加快推进产品备案，力争成为全国率先应用物理消毒设备消杀新冠病毒的省份。

(责编：赵超、陈键)