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月球可能从来没有过强磁场

刘霞
2021年08月09日08:10 | 来源：科技日报
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原标题：月球可能从来没有过强磁场

　　尽管月球和地球由同样的物质组成，但月球可能从来没有过像地球那样强大的磁场。图片来源：《新科学家》杂志

　　很久以前就有科学家指出：月球的磁场要么微弱得可怜，要么根本就没有磁场，但“阿波罗11”号从月球上带回的岩石却显示，月球上有过强磁场。事实究竟如何呢？据英国《新科学家》杂志网站近日报道，美国研究人员对“阿波罗”任务收集的月球岩石进行的最新分析表明，月球可能从未有过强磁场。

　　根据科学家对月球起源的推测，月球起源于一次小行星对地球的撞击，此次撞击将地球的一部分物质送入太空，这些物质形成了月球，因此月球拥有与地球类似的铁内核。

　　目前，月球磁场的强度不足地球磁场的千分之一，但20世纪70年代，科学家对月球岩石进行初步分析后得出结论称，在39亿到36亿年前，月球磁场的强度与地球的一样，随后这一强磁场消失了。

　　最新研究负责人、纽约罗切斯特大学的约翰·塔杜诺教授说，在月球岩石中发现月球曾经存在强磁场的证据令人吃惊，因为月球不够大，无法为这一强磁场提供动力。这种强磁场的证据实际上源于月球岩石被小行星撞击产生的冲击磁化，而“阿波罗”任务带回的其他月球不同位置的岩石样本，并未显示出存在强磁场的蛛丝马迹。

　　他们分析了200万年前小行星撞击形成的一块玻璃状月球岩石样本，发现当它冷却并凝固时，显示出曾存在强磁场的证据。但在那时，月球的强磁场应该已经减弱了，这表明或是撞击造成了磁化作用，而更古老的样本也可能如此，导致科学家此前错误得出月球存在活跃磁场的结论。研究小组还测试了39亿到32亿年前的月球样品，没有发现强磁场的证据。

　　塔杜诺说，这些结果共同表明，月球并不像以前认为的那样拥有较长时间的强磁场。他承认在月球形成后的第一个1亿年中，在月球冷却和稳定之前，可能存在磁场。但月球表面的岩石都没有那么久远的历史，因为小行星的撞击不断地冲击和搅动着月球表面，因此，很难获得相关证据。“美国国家航空航天局的‘阿尔忒弥斯’任务或许能够找到此类岩石，为我们揭示更多信息。”

(责编：赵超、陈键)

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