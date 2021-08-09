凭借出色的性能和广泛的应用前景，全球信息产业厂商正在加速Micro-LED新型显示技术战略布局。近期，成都辰显光电有限公司（以下简称“辰显光电”）成功研发出像素密度为326 ppi的1.84英寸Micro-LED可穿戴产品。据介绍，辰显光电成立于2020年8月4日，投建的Micro-LED显示产线于2021年3月1日开始设备搬入，5月14日完成工艺全线打通并实现全彩显示，7月20日成功点亮326 ppi的1.84英寸Micro-LED可穿戴产品。

据介绍，成功研发的326 ppi Micro-LED产品拥有视网膜级的像素密度，具备1600nit显示亮度、近180°广视角、98%DCI-P3高色域的优质显示效果。

辰显光电是由国内新型显示解决方案供应商维信诺，与成都国资投资平台共同设立的Micro-LED项目运营主体，项目总投资约12亿元。在维信诺OLED业务聚集中小尺寸应用领域的基础上，辰显光电在Micro-LED的产品布局将进一步向小尺寸和大尺寸两个方向拓展，从技术领域和产品应用领域等多个层面丰富和完善公司在显示产业的布局，持续加强技术领先，巩固核心竞争力。

(责编：董童、李源)