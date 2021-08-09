刘瑾

原标题：内燃机行业迎来创新窗口期

三一集团旗下湖南道依茨动力有限公司生产线上一派繁忙。公司推出了符合国六标准的发动机，目前已经开始全面投入使用。

（资料图片）

从新能源汽车推向市场开始，内燃机的唱衰之声就开始不断出现。近年来，在新能源汽车快速普及和“双碳”目标的背景下，内燃机行业更是几度被冠以“夕阳产业”之名。

事实上，从整个制造业经济的角度出发，内燃机不可能也不允许就此“衰落”。中国汽车工业协会副秘书长师建华指出，2020年中国主流内燃机企业的全年主营业务收入达到3.9万亿元，是一个典型的支柱型产业。

未来，内燃机将实现“近零排放”。目前，装配内燃机的节能汽车在销量上仍具优势

近日，《内燃机产业高质量发展规划（2021-2035）》（以下简称“规划”）正式发布。业内专家指出，内燃机产业是国民经济的支柱产业，尽管当前面临巨大挑战，但内燃机产业也正处于创新发展的最佳窗口期。

数据显示，去年，我国共生产8150万台内燃机，内燃机配套的下游产品占全球三分之一。我国已经是名副其实的内燃机制造大国，其中，汽车是内燃机主要应用领域。短期内，内燃机也将继续作为汽车驱动的主要形式。

从进出口数据来看，内燃机也依然拥有蓬勃的生命力。据海关总署数据整理，今年1月份至6月份，内燃机行业进出口总额149.60亿美元，同比增长34.99%，两年平均同比增长2.36%。其中，进口56.79亿美元，同比增长17.64%；出口92.80亿美元，同比增长48.39%，两年同比增长5.37%。

“与20年前相比，内燃机发生了脱胎换骨的变化，特别是内燃机各类有害排放降低了1000倍。在不久即将实施的国7标准阶段，有害排放物还将继续降低90%以上，内燃机将进一步实现‘近零排放’。”中国工程院院士苏万华同样认为，内燃机产业是国民经济的支柱产业，并对我国内燃机几十年的发展给予了肯定。

中国内燃机工业协会会长晏平提出，内燃机产业是我国重要的基础产业和全球制造业链条中极为关键的一环，对国家安全、能源安全、节能减排、实现“碳达峰”“碳中和”目标、保障国民经济高质量发展意义重大。

业内对内燃机行业转型升级的支持，建立在对未来汽车销量的预估之上。去年10月份，《节能与新能源汽车技术路线图（2.0版）》发布，根据该份路线图，2035年我国节能汽车与新能源汽车年销量将各占50%。这意味着，面对着新能源汽车的挑战，装配内燃机的节能汽车，在未来至少14年的时间内在销量上仍具备一定优势。

内燃机产业链必须协同技术创新，积聚行业优势力量，攻坚产业关键核心技术

“内燃机产业发展正面临前所未有的挑战，一是新能源带来的巨大冲击；二是供应链风险将长期存在；三是技术发展已经进入了瓶颈期。”一汽解放汽车有限公司发动机事业部党委书记、总经理、中内协副会长钱恒荣表示，内燃机产业链必须协同技术创新、同步“技术颠覆”。这需要大量的时间来探索，而内燃机产业现在紧缺的恰恰就是时间。

“在认清挑战的同时，内燃机产业也正处于创新发展的最佳窗口期。”钱恒荣分析，从国际上来看，欧盟“禁燃”，放弃了对下一代汽车内燃机技术的研究，对我国夺取内燃机产业的国际主导权创造了有利条件。从国内来看，我国正在大力推进新基建，有利于内燃机产业压降产品全生命周期的碳排放，也有利于相关企业更多地将精力投入到转型发展和技术升级之中，促进内燃机产业的良性发展。再加上我国内燃机产业已打造了过硬的人才队伍。

对于内燃机产业发展最关键的因素“时间”，钱恒荣提出内燃机产业一定要做到四个“快”。

一是体系建设要快。打造政、产、学、研、用的创新共同体，尽快完成体系搭建和平台建设，积聚行业优势力量，为内燃机产业的关键核心技术攻坚提供坚实的组织保障。

二是数智转型要快。进一步加快内燃机产业的数字化和智能化步伐，推动内燃机全产业链、价值链与信息技术的深度融合，为实现颠覆性的技术创新创造更有利的条件。

三是自主切换要快。紧盯内燃机产业“卡脖子”关键件，在电控系统、后处理系统等领域加大研究力度，加快“卡脖子”领域自主产品的切换进程，以供应链的能力提升拉动产业链的整体升级。

四是燃料升级要快。加快代用燃料的研究和推广，加速氢气等碳中和燃料产品的研制，深化低碳燃料、生物质燃料等高效清洁燃烧技术研究，从排放源头降低碳含量，为达成“双碳”目标提供有力支撑。

内燃机“绿化”转型关系着汽车业能否实现双碳目标，将面临更严峻考验

《规划》提出，力争2028年前内燃机产业实现“碳达峰”，2030年实现“近零污染排放”，2050年实现“碳中和”，满足国民经济建设、国防安全和人民生活对高效、清洁、低碳内燃动力的需求。

苏万华表示，我国内燃机和2010年产品相比，油耗平均降低达25%，二氧化碳排放降低25%。但距离《规划》提出的目标，内燃机产业依然任重道远。

在节能减排的硬需求下，内燃机的“绿化”转型已成为决定汽车业双碳目标实现效率的关键之一。中国内燃机工业协会秘书长邢敏表示，目前，内燃机的“绿化”方向大致分为三种，一种为提高传统能源（汽油、柴油）热效率；一种为发展传统能源与电机混合互补技术；还有一种则是研发对新型燃料（氢能）的利用。

晏平表示，“十三五”期间，我国内燃机产业取得快速发展，技术水平和自主研发能力显著提升。

今年是“十四五”规划的开局之年，随着道路国六排放标准的全面实施和非道路国四排放标准的出台，内燃机产业在节能减排领域将面临更严峻的考验。特别是在《规划》的指引下，内燃机要全面满足能源安全、双碳目标、排放标准、能耗法规以及行业关键技术的自主可控等多项要求。《规划》的发布和实施，将极大地推动我国内燃机产业的创新发展，对完成内燃机产业“十四五”乃至更长时期全面推进节能与绿色制造战略任务，提高我国内燃机产业在国际市场的综合竞争力意义重大。

(责编：赵超、陈键)