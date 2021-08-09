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在发展实体经济中开拓更大舞台

黄鑫
2021年08月09日08:20 | 来源：经济日报
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原标题：在发展实体经济中开拓更大舞台

　　科技企业的立身之本在于实体经济。面对广阔市场，科技企业要发挥更大带动作用，在助力中国经济高质量发展中获得更大空间。

　　《财富》杂志日前公布了2021年世界500强榜单，中国科技企业和互联网企业表现亮眼，很多企业不仅连续上榜，且排名也有所提升，显示了我国蓬勃发展新动能。

　　我国科技企业连续上榜，得益于数字经济的迅速发展。当前，数字经济已成为疫情之下全球经济发展的亮点之一，成为实现经济复苏、推动可持续发展的关键之举，成为推动经济高质量发展的新引擎。

　　中国信息通信研究院发布的数据显示，2020年我国数字经济规模近5.4万亿美元，居全球第二位；同比增长9.6%，增速位于全球第一。可以说，我国科技企业既是数字经济的受益者，也是数字经济的推动者，科技企业连续上榜，得益于我国推动数字经济发展所创造的新机遇。

　　我国科技企业连续上榜，得益于巨大的消费市场。超大规模的国内市场是我国科技企业发展的独特优势，电子商务、直播购物、移动支付等新型消费势头强劲，不断涌现出新的消费热点，释放出中国市场的巨大潜力，这也成为提振世界经济，世界各国企业共享的重大机遇。

　　当前，我国消费升级势头不减，消费对经济增长的基础性作用进一步增强。日前召开的中央政治局会议要求加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，还将进一步扩大农村市场消费，这离不开我国科技和互联网的迅猛发展。

　　我国科技企业排名不断上升，根源在于我国坚实的实体经济基础。实体经济是一国经济的立身之本，也是科技企业建设“百年老店”的发展根基。近年来我国推进现代化经济体系建设，把发展经济的着力点放在实体经济上，推进供给侧结构性改革，不断夯实实体经济发展基础。科技企业根植于实体经济，服务于实体经济，与实体经济深度融合，获得了更为持续的发展后劲。有的互联网企业已将自己定位为具备实体企业基因和属性、拥有数字技术和能力的新型实体企业，逐渐建立起覆盖全国的供应链基础设施，有了数以万计的线下门店，正成为服务于整个实体经济的基础设施。一些科技企业在榜单上大踏步前进，靠的也是实体产品。

　　科技企业的立身之本在于实体经济。当前，我国正在推进构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，科技企业的发展空间更加广阔。要把自身置于服务实体经济、服务人民美好生活需要中去，在推进制造业转型升级、推进关键核心技术攻坚克难、推进消费升级和公平普惠服务等方面，发挥更大带动作用，在助力中国经济高质量发展中获得更大舞台。

(责编：赵超、陈键)

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