人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

首批公募REITs上市首月表现稳健

周 琳
2021年08月09日08:20 | 来源：经济日报
小字号
原标题：首批公募REITs上市首月表现稳健

　　自2021年6月21日上市以来，首批基础设施公募REITs已进行了1个多月的二级市场交易。上市首月，基础设施公募REITs价格经历了先涨后跌再趋稳的过程。具体来看，上市首周前3个交易日，REITs价格和成交量波动幅度均较大。

　　在首周高涨情绪交易之后，价格逐渐回调，成交量和换手率逐步回归常态水平。第三周，收盘价涨跌幅和换手率趋于稳定，同时价格形成分化，广州广河持续破发，7月6日东吴苏园和中金普洛斯破发，7月7日盐港破发，而蛇口产园、首钢绿能和富国首创水务均维持高于发行价状态。第四周，价格先跌后涨，换手率和成交量也有所上升，投资者开始关注超跌后的配置机会，部分破发REITs价格调整到位后出现反弹。

　　广发证券分析师刘郁认为，上市一个月公募REITs的交易情绪逐渐降温，由情绪交易逐步回归价值交易，市场将更加关注REITs底层资产及其现金流稳定性。

　　我国公开募集基础设施证券投资基金，简称基础设施REITs，是指依法向社会投资者公开募集资金形成基金财产，通过基础设施资产支持证券等特殊目的载体持有基础设施项目，由基金管理人主动管理运营上述基础设施项目，并将产生的绝大部分收益分配给投资者的标准化金融产品。

　　博时基金基础设施投资部基金经理胡海滨表示，公募REITs对基础资产的持有人意义重大，能加快企业资金流转，有利于国家基础设施项目建设的发展，但投资者也要对REITs产品风险有充分的认知，抱着长期持有的心态来投资。一方面，作为封闭式基金，其投资的资产是一个稳定现金流的基础设施项目，通过长期持有并提高基础设施项目的运营管理水平创造更高的现金流回报收益是其主要目的。另一方面，REITs持有的是基础设施的权益，当基础设施估值上升时投资者往往能获得资产升值的回报。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
短缺难破，跨国车企“芯荒”慌
　　日前，据德国媒体报道，受到全球芯片短缺影响，保时捷的车主无法提车。保时捷计划在部分车型上使用临时芯片代替，当真正的芯片有货时，再进行替换。…
发挥机构“看门人”作用 五部门发文提升债券市场信用评级质量
　　人民网北京8月8日电 （记者杜燕飞）信用评级是债券市场的重要基础性制度安排，关系到资本市场健康发展大局。近日，人民银行会同国家发改委、财政部、银保监会、证监会联合发布《关于促进债券市场信用评级行业健康发展的通知》（以下简称《通知》）。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部