周 琳

原标题：首批公募REITs上市首月表现稳健

自2021年6月21日上市以来，首批基础设施公募REITs已进行了1个多月的二级市场交易。上市首月，基础设施公募REITs价格经历了先涨后跌再趋稳的过程。具体来看，上市首周前3个交易日，REITs价格和成交量波动幅度均较大。

在首周高涨情绪交易之后，价格逐渐回调，成交量和换手率逐步回归常态水平。第三周，收盘价涨跌幅和换手率趋于稳定，同时价格形成分化，广州广河持续破发，7月6日东吴苏园和中金普洛斯破发，7月7日盐港破发，而蛇口产园、首钢绿能和富国首创水务均维持高于发行价状态。第四周，价格先跌后涨，换手率和成交量也有所上升，投资者开始关注超跌后的配置机会，部分破发REITs价格调整到位后出现反弹。

广发证券分析师刘郁认为，上市一个月公募REITs的交易情绪逐渐降温，由情绪交易逐步回归价值交易，市场将更加关注REITs底层资产及其现金流稳定性。

我国公开募集基础设施证券投资基金，简称基础设施REITs，是指依法向社会投资者公开募集资金形成基金财产，通过基础设施资产支持证券等特殊目的载体持有基础设施项目，由基金管理人主动管理运营上述基础设施项目，并将产生的绝大部分收益分配给投资者的标准化金融产品。

博时基金基础设施投资部基金经理胡海滨表示，公募REITs对基础资产的持有人意义重大，能加快企业资金流转，有利于国家基础设施项目建设的发展，但投资者也要对REITs产品风险有充分的认知，抱着长期持有的心态来投资。一方面，作为封闭式基金，其投资的资产是一个稳定现金流的基础设施项目，通过长期持有并提高基础设施项目的运营管理水平创造更高的现金流回报收益是其主要目的。另一方面，REITs持有的是基础设施的权益，当基础设施估值上升时投资者往往能获得资产升值的回报。

(责编：赵超、陈键)