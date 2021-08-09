人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

别让科技企业复苏昙花一现

杨啸林
2021年08月09日08:22 | 来源：经济日报
小字号
原标题：别让科技企业复苏昙花一现

　　尽管新冠肺炎疫情对全球经济的影响仍在持续，全球科技行业已开始强劲复苏。全球市场数据研究平台CB Insights的数据显示，截至6月24日，全球独角兽企业数量增长至729家，与2020年7月1日相比增加了251家，增幅超过53%。

　　高科技成长型初创企业迅猛增长的原因有二：一是为刺激经济复苏，各国央行纷纷实施量化宽松政策，由此形成的低利率环境推动大量资金涌入创投企业，推高了科技初创公司的估值。根据创投企业服务数据库公司Crunchbase的数据统计，2021年上半年全球风险投资破纪录，总额超过2880亿美元；CB Insights的数据也显示，上半年初创企业在全球范围内筹集了2924亿美元，有望超过2020年全年筹集的3026亿美元。

　　另一个原因是，尽管疫情初期对高科技成长型初创企业的投资者风险偏好显著降低，抑制了相关融资活动，但作为信息技术行业的创新来源，初创企业迅速抓住了后疫情时代数字化、信息化应用（包括数字支付、在线交易、远程办公等）的紧迫需求，从而扭转了资金短缺局面，获得迅速发展。数据显示，今年第二季度约有25%的资金流向金融科技公司，还有大量资金流入了人工智能、数字健康和网络安全等领域。

　　值得注意的是，融资狂潮也引发了人们对私人科技市场过热的担忧。有观点认为，当前对有关企业的高估值类似2000年科技互联网泡沫时期的现象，部分估值完全脱离企业实际业绩，给公司定下了难以实现的目标。同时，如果加息导致资金流入停滞，将带来巨大风险。

　　科技创新是后疫情时代全球经济高质量发展的主要驱动力，独角兽企业作为科技创新的先锋，理应得到相应的资金扶持。但与此同时，各国应加强对科创市场的监管，优化市场交易秩序，寻找更符合行业标准的估值方法。只有这样，科创企业才不会昙花一现，才能真正为世界经济复苏提供助力。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
短缺难破，跨国车企“芯荒”慌
　　日前，据德国媒体报道，受到全球芯片短缺影响，保时捷的车主无法提车。保时捷计划在部分车型上使用临时芯片代替，当真正的芯片有货时，再进行替换。…
发挥机构“看门人”作用 五部门发文提升债券市场信用评级质量
　　人民网北京8月8日电 （记者杜燕飞）信用评级是债券市场的重要基础性制度安排，关系到资本市场健康发展大局。近日，人民银行会同国家发改委、财政部、银保监会、证监会联合发布《关于促进债券市场信用评级行业健康发展的通知》（以下简称《通知》）。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部