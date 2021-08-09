杨啸林

原标题：别让科技企业复苏昙花一现

尽管新冠肺炎疫情对全球经济的影响仍在持续，全球科技行业已开始强劲复苏。全球市场数据研究平台CB Insights的数据显示，截至6月24日，全球独角兽企业数量增长至729家，与2020年7月1日相比增加了251家，增幅超过53%。

高科技成长型初创企业迅猛增长的原因有二：一是为刺激经济复苏，各国央行纷纷实施量化宽松政策，由此形成的低利率环境推动大量资金涌入创投企业，推高了科技初创公司的估值。根据创投企业服务数据库公司Crunchbase的数据统计，2021年上半年全球风险投资破纪录，总额超过2880亿美元；CB Insights的数据也显示，上半年初创企业在全球范围内筹集了2924亿美元，有望超过2020年全年筹集的3026亿美元。

另一个原因是，尽管疫情初期对高科技成长型初创企业的投资者风险偏好显著降低，抑制了相关融资活动，但作为信息技术行业的创新来源，初创企业迅速抓住了后疫情时代数字化、信息化应用（包括数字支付、在线交易、远程办公等）的紧迫需求，从而扭转了资金短缺局面，获得迅速发展。数据显示，今年第二季度约有25%的资金流向金融科技公司，还有大量资金流入了人工智能、数字健康和网络安全等领域。

值得注意的是，融资狂潮也引发了人们对私人科技市场过热的担忧。有观点认为，当前对有关企业的高估值类似2000年科技互联网泡沫时期的现象，部分估值完全脱离企业实际业绩，给公司定下了难以实现的目标。同时，如果加息导致资金流入停滞，将带来巨大风险。

科技创新是后疫情时代全球经济高质量发展的主要驱动力，独角兽企业作为科技创新的先锋，理应得到相应的资金扶持。但与此同时，各国应加强对科创市场的监管，优化市场交易秩序，寻找更符合行业标准的估值方法。只有这样，科创企业才不会昙花一现，才能真正为世界经济复苏提供助力。

(责编：赵超、陈键)