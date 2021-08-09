人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

太阳光球层存在尚未被认识到的新结构

2021年08月09日08:22 | 来源：科技日报
小字号
原标题：太阳光球层存在尚未被认识到的新结构

　　记者8日从中国科学院云南天文台获悉，该台李焱研究员带领的团队提出了一种探测太阳大气层中小尺度磁场分布的新方法，并发现太阳光球层中存在一个以前尚未被认识到的小尺度磁冠拼接层。国际权威期刊《天体物理杂志》在线发表了这一研究成果。

　　“太阳光球宁静区的小尺度磁场是太阳磁场的一个重要组成部分。由于其尺度很小，在通常的太阳表面磁图上看不到它们的踪影，因而被称为‘隐匿的磁场’。”李语强研究员介绍，小尺度磁场在太阳表面几乎无所不在，它蕴藏着巨大的磁能，可以与外层大气产生耦合，并且为日冕物质加热提供充足的能量储备。它可以产生磁压，通过影响当地的流体静力学平衡状态，从而改变太阳大气层中的气体压强和声速分布，进而影响到驻声波的传播；其次，磁场可扮演振动回复力的角色，进而导致振动从纯声波逐渐向磁声波转变，并发生反射与折射现象。

　　通过在太阳大气模型中引入磁场和磁压，研究团队调整磁场出现的位置和磁压大小，来考察驻声波在太阳大气层中的传播。他们发现，三维数值模拟所揭示的小尺度磁冠结构在太阳大气层中的分布不是随机的，而是在水平方向上相互拼接在一起，形成一个拼接层。在跨越这个小尺度磁冠拼接层时，磁场强度会增加，导致磁压迅速上升和与之相伴随的气压快速下降。驻声波从太阳内部传播到此处发生全反射现象，从而等效于增大了声波的传播区域。

　　研究团队比较了由此给出的频率，发现其最大偏差仅为0.5微赫兹左右，大大优于目前其他模型给出的结果。由此推断得出的磁场强度为90高斯左右，与观测得出的结果相符。同时，由此推断出的小尺度磁冠拼接层的高度，是距离光球层底部约630千米，与三维数值模拟给出的小尺度磁冠结构的高度大致相符。

　　这一发现，不但朝着最终解决太阳p模式震荡长期存在的表面效应问题的方向推进了一大步，还为深入了解太阳光球层物理结构与磁场的起源提供了重要线索。（记者赵汉斌 通讯员陈艳）

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
短缺难破，跨国车企“芯荒”慌
　　日前，据德国媒体报道，受到全球芯片短缺影响，保时捷的车主无法提车。保时捷计划在部分车型上使用临时芯片代替，当真正的芯片有货时，再进行替换。…
发挥机构“看门人”作用 五部门发文提升债券市场信用评级质量
　　人民网北京8月8日电 （记者杜燕飞）信用评级是债券市场的重要基础性制度安排，关系到资本市场健康发展大局。近日，人民银行会同国家发改委、财政部、银保监会、证监会联合发布《关于促进债券市场信用评级行业健康发展的通知》（以下简称《通知》）。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部