柴春元

原标题：祛除“流量病”，线上线下要联动

全红婵获得奥运女子单人10米台冠军之后，连日来，在她的家乡广东湛江迈合村，车辆络绎不绝，不少网红主播冒雨在全红婵家外直播。当地政府工作人员表示，近期已在村口设置疫情防控点，呼吁大家理性打卡。目前，全红婵老家已谢绝外人进村（据8月8日腾讯网消息）。

从围观“流量大师”、砸门“大衣哥”、灾区偷救生艇，再到此次全红婵的老家被网红彻底“蹭热”，近年来，流量网红恰似开闸洪水，大有不可阻挡之势。这几天，有人直接堵在了全红婵家的大门口，就差要爬进去了；有些网红一边直播一边带货。全红婵的妈妈发出感叹：嫁过来这些年，现在才知道家里有这么多“亲戚”。

家里出了奥运冠军，对于全红婵家人乃至家乡父老来说，当然是天大的喜事。冠军家庭得到奖励、资助乃至全网关注，也在情理之中。但应付这么多为流量而来的“不速之客”，也确实有点棘手。难道就没有相关法律来管管吗？有的。根据我国民法典第1032条，私人生活安宁属于个人隐私。除非征得权利人同意或者法律另有规定，侵扰他人私人生活安宁，属于侵犯隐私权的行为。

但是，民法典的明确规定一旦遇到蹭流量的“洪流”，就显得有点势单力薄了。这几年，网红围观早已打扰了很多人的生活安宁。这种情况之所以愈演愈烈，内因当然是流量驱动，外因则是多方面的，这其中，对网红这一新现象“规范合围”尚不够严密的问题，值得重视。

近年来出现的网红大军，可以说完全是一个新群体或者“职业”，从其活动内容来看，这些人的直播行为有时有点像新闻报道，有时候又像文艺演出、商品销售。不同的是，上述行业目前都已有成熟、严格的行业规范和立法来管理，而网红，由于其特点“十三不靠”，因而缺乏必要的行业规则。这就形成了一种错位：他们一边做着“职业”的事儿，一边又享受着普通人的权利和自由。也正因如此，对于网红扰民现象，至今仍是道德谴责多，得力措施少。从全红婵家乡工作人员以防疫为理由呼吁理性打卡，管理上的无奈就可见一斑。

有效规制网红围观现象，线上监管与线下执法有效联动起来，应该是一种比较切实可行的办法。一方面，平台由于监管力量所限，对逐个播主、逐条短视频进行动态的实时审查，不太现实。而在线下，还以全红婵家乡的执法现场为例，当地工作人员也只能努力维持秩序，最后也只能“禁止进村”；同时，要等全红婵家人通过起诉的方式维权，显然更跟不上网红的“节奏”。如果当地执法部门与平台监管者之间实现直接的信息沟通与配合，由双方共同发力，网红围观的情形应该有望得到及时处理。具体来说，平台监管方得到线下执法部门提供的线索和建议后，可以及时发出通知，制止类似直播或短视频上传行为，违者予以封号等处置。这样一来，不但监管工作的反应会更迅捷，当地的执法成本也会大大降低。

目前来看，将线上线下的监管力量连成一片，形成合力，是新时代、新情况的现实需求。从长远看，改进平台目前根据流量制定利益分配的机制，才是治本之策。有朝一日，如果除了流量之外，“流质”成了平台的更重要的评价指标，网红为流量“饿虎扑食”的怪象才能得到根治。

(责编：赵超、陈键)