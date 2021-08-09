原标题：航天科普游戏实践航天科普社会价值

“业界习惯将当代的游戏称为‘第九艺术’，它有着文学的叙事、美术的画面、音乐的声效、影视的跃动，同时还具有极其强大的交互性和沉浸感。”中国音像与数字出版协会第一副理事长张毅君说。

日前，首届中国游戏创新大赛在沪颁奖，《我的卫星》《原神》《万国觉醒》《戴森球计划》等15款游戏拿下最佳创新社会价值功能奖、最佳创新游戏大奖、最佳创新中华文化奖等多个奖项。

大赛自2020年11月启动征集，共计征集作品267款，来自全国20余个省市游戏企业选送作品参赛，此外还包括清华大学、复旦大学等高校师生的作品，类型涵盖pc、移动、主机、微信小程序等。经多轮评审，15款形式新颖、质量上乘、弘扬中华优秀文化的优秀原创网络游戏作品获奖，大赛还评选出4个优秀创新团队及4个优秀创新个人。“首届中国游戏创新大赛获奖作品专展”同时亮相本届ChinaJoy。

本届创新大赛注重社会价值的导向性、创新性与专业性，特别设置了“最佳创新社会价值功能奖”，最终观星竹的《我的卫星》与腾讯的《普通话小镇》两款游戏赢得该奖项。其中，《我的卫星》是国内首款航天科普数字孪生游戏，旨在平衡游戏的科普属性与娱乐性，服务科普教育目标，并将科研领域先进的基于模型的系统工程及数字孪生理念方法应用于游戏中，使中国航天科技以科普手游的方式展现在大众面前，在游戏行业实践《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》提出的“推动科普游戏开发，加大科普游戏传播推广力度。”的国家要求。

在《我的卫星》中，航天迷可以扮演一位商用卫星公司的负责人，通过接取任务来制造卫星，并选择卫星拍摄目标。

“《我的卫星》科普游戏的主题是探索地球，通过太空中卫星的拍摄，获取地球各种所需信息，可以通过自己拼装卫星、解锁卫星、研究和升级卫星，让‘我的卫星’拍摄到更多精美图片；也可以通过精彩的剧情，体验穿越世界，周游世界各地的感觉。”《我的卫星》研发负责人、北京观星竹科技有限公司CEO郝海生告诉记者。

具体来看，航天迷可以通过《我的卫星》如搭乐高积木一样快速地建造陆地观测卫星、海洋观测卫星、情报侦查卫星以及空间站等不同类型的航天器，在构建航天器的过程中掌握航天器基本原理。同时在游戏中将建造完成的航天器发射到真实的轨道，展开对地观测任务、探索地球奥秘。

“在卫星对地观测任务中，航天迷在获得卫星遥感图片的同时，还可获得卫星拍摄的知识图解，可获得到地理、历史、生物、地球科学以及人文艺术等信息，拓展航天迷的知识面。”郝海生说。

“创办创新大赛的初衷，就在于通过对原创精品佳作高标准的遴选和表彰，不断提升大众的审美品位，提高国产游戏创意创新能力，引导游戏作品弘扬中华优秀传统文化，帮助国产原创游戏更快更好地走向海外。”张毅君表示。（记者 马爱平）

(责编：赵竹青、陈键)