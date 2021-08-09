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7月CPI今日公布，洪涝灾害影响几何？

记者 谢艺观
2021年08月09日08:40 | 来源：中国新闻网
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原标题：7月CPI今日公布，洪涝灾害影响几何？

　　9日，国家统计局将公布7月份全国居民消费价格指数(CPI)。多家机构预测，7月份CPI同比涨幅或继续小幅回落。

　　CPI涨跌幅走势图。 来自国家统计局

　　7月CPI同比涨幅或继续回落

　　猪肉价格降幅扩大等带动下，6月份，全国居民消费价格(CPI)同比上涨1.1%，较前月回落0.2个百分点。7月份多地洪涝灾害影响下，CPI会如何变动？

　　“夏季大量鲜菜和农产品上市促使价格降低，局部强降雨对农产品价格带来一些影响。但生猪存栏量上升，供应仍在增加，促使猪肉价格继续下降。”交通银行金融研究中心资深宏观分析师刘学智表示。

　　“初级工业产品价格涨势缓慢向终端消费产品传导，非食品类价格整体趋于小幅上涨。7月CPI翘尾因素为0.4%，比6月下降了0.6个百分点。”刘学智指出，综合以上因素，预计CPI同比涨幅将收窄，预计在0.7%到0.9%之间，取中值为0.8%。

　　据同花顺iFinD统计，12家机构对7月CPI同比涨幅的平均预测值为0.99%。若上述平均预测值兑现，7月CPI同比涨幅将小幅回落。

　　资料图：市民在超市购物。 中新社记者 陈骥旻 摄

　　未来CPI同比走势会如何？

　　据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，7月30日—8月6日，猪肉价格连续多周下降后环比小幅回升0.4%，同比下降54.9%。

　　国家发改委价格司司长万劲松近日表示，随着中央和地方收储“托市”效果逐步显现，加之今年1-2月新生仔猪量减少，会对7—8月生猪出栏产生影响，预计未来一段时间生猪价格可能将继续呈阶段性反弹态势。

　　“下半年猪肉价格料仍将处低位，难以显著抬升CPI。非食品价格将逐渐上升，不过考虑到PPI向CPI传导不畅，生活资料价格涨幅较小，非食品价格涨势将较为温和。6月份CPI翘尾因素是年内高点，三季度将下行。因此，未来CPI预计整体保持温和上涨。”刘学智称。

　　“从下阶段影响CPI的三个板块来看，食品价格在粮食再获丰收、猪肉价格保持稳定的情况下，总体上涨压力不大；工业消费品价格不存在持续大幅上涨的基础；服务价格有望保持小幅上涨。”国家统计局新闻发言人刘爱华指出，全年物价保持温和上涨是有基础、有条件的，实现全年3%左右的调控目标也同样有基础、有条件。

(责编：赵竹青、陈键)

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