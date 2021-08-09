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产业转型升级 带动技能人才队伍梯次发展

2021年08月09日08:41 | 来源：央视网
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原标题：产业转型升级 带动技能人才队伍梯次发展

技能人才是强国之基，是中国通向建筑业强国的阶梯。技能人才尤其是高技能人才的培养，对于促进国家经济转型升级，加快推进技能强国战略，增强我国核心竞争力和自主创新能力有着深远意义。自人才战略提出以来，党中央、国务院高度重视职业技能培训工作。党的十九大报告明确提出，建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。大规模开展职业技能培训，注重解决结构性就业矛盾，鼓励创业带动就业。

2021年6月30日，人力资源社会保障部印发《“技能中国行动”实施方案》（以下简称《实施方案》），文件明确提出以培养高技能人才、能工巧匠、大国工匠为先导，带动技能人才队伍梯次发展，形成一支规模宏大、结构合理、技能精湛、素质优良，基本满足我国经济社会高质量发展需要的技能人才队伍。2021年是职业技能提升行动质量年，加强创新型、应用型、技能型人才培育，壮大高技能人才队伍，为全面建设社会主义现代化国家提供人才保障。

随着社会经济不断发展，专业领域的技术型人才缺口不断扩大。据相关统计显示，目前我国高端技术人才的缺口超过2000万。在此背景之下，不断完善职业教育体系，强化职业技能人才培育工作，已经迫在眉睫。

目前，我国正处于工业化高速发展和转型升级的重要时期，随着建筑业步入绿色、节能、可持续的发展阶段，需要大量的专业技术人才。随着“一带一路”倡议的提出，我国工程建设正大踏步走出国门，迈进国际市场。为改变我国建筑业“大而不强”的现状，积极“走出去”与国际接轨成为建筑业发展的迫切需求。为缩短与国际工程总承包管理水平的差距，将“中国建造”打造成为中国建筑行业走向世界的新名片，工程总承包将成为助力我国建筑业走向更广阔市场的重要支柱。

在我国，工程总承包（EPC）管理模式是建筑市场行业刚刚起步的一种承发模式，住建部以及地方建委多次发布指导性政策，为工程总承包承发包模式创造良好的发展环境并提供应有的政策性支持。工程总承包项目管理模式，是今后工程建设适应经济发展必然选择，也是建筑工程关注的重点内容，这对于工程建设的质量以及建筑行业的发展有着非常大的影响。在工程总承包管理模式发展过程中，要将质量管理贯穿设计阶段，有利于产业化建筑发展，加快推进高品质环保项目实施，提升项目管理质量水平、打造成熟的管理模式，明确各参建方质量责任。为了顺应时势潮流，抓住机遇，领军工程总承包发展趋势，积极培育工程总承包项目管理专业技术人才将助推行业发展迈向新高度。

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号），响应住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会《关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》要求，立足市场需求，聚焦行业前沿，培育合格的工程总承包项目管理人员及工程总承包项目经理，中国建筑科学院有限公司认证中心决定联合北京中培国育人才测评技术中心共同开展工程总承包项目经理及工程总承包项目管理师专业技术人员培训及等级考试工作。

据了解，工程总承包是当今发达国家工程建设管理的主流模式，自“一带一路”倡议提出以来，越来越多的中国工程企业“走出去”承接境外EPC工程项目。为缩短与世界先进工程总承包企业管理水平的差距，将“中国建造”打造成为中国建筑行业走向世界的新名片，工程总承包成为承接中国建造与国际接轨的契机。紧跟国家政策步伐，大力开展行之有效的技能培育工作，建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，以技能水平提升为前提，凝聚基建产业发展需要的核心人才，建设优秀的人才队伍，进一步为促进经济持续健康发展和就业稳定作出新贡献。

新基建行业是发力于科技端的基础设施建设，是中国经济的增长点所在，也是科技人才大显身手的舞台。在建筑业转型升级过程中，大力培育工程总承包项目经理，抓住“人才新风口”，以职业技能提升为着力点，激活人才引擎，壮大人才队伍，加速释放市场活力，把握时代发展机遇，奋力书写“十四五”高质量发展新篇章。

(责编：赵竹青、陈键)

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