原标题：加速矿山生态修复 推动经济绿色高质量发展

从河南省洛阳市偃师区向东南方向一路驱车35公里左右，便可来到府店镇佛光村、安乐村等曾经以挖山开矿为主要产业的村落。如今，走进这些曾经的矿山区域，震耳欲聋的机器轰鸣消失了，动听的鸟鸣响彻夏季山谷；早年因开采留下的“伤疤”被郁郁葱葱的绿植所包裹，过去简单粗放的发展模式也被欣欣向荣的绿色产业所取代。“绿水青山就是金山银山”的愿景，正在这里逐渐成为触手可及的乡村产业美景。

“过去，我们这里的优质矿石远销全国备受瞩目。我们也靠山吃山，做着开山采石生意。”府店镇不少群众说起家乡如今的改变，纷纷称赞道：“如今矿山生态环境修复治理不断加速，让曾经的‘秃山’变成如今的青山，我们切身感受到环境美了、产业旺了，生活好了！”

转变发展思路，打造“绿色家底”

步入偃师府店镇曹窑宽朝硅石矿生态修复基地，几名工人腰系保护绳，拿着电钻，正在近百米高的半山腰上铺挂铁丝网。岩壁脚下，搅拌机轰隆作响，正在为接下来的矿山生态修复工作做好准备。

“绿水青山就是金山银山”曹大叔和乡亲们盼着小时候的青山绿水再回到眼前。

去年9月，包括东山、车李、责任灭失区在内的历史遗留矿山开始了生态修复治理。中国水利水电第十一工程局有限公司偃师东山项目就此成为偃师市的重点工程、民生工程。

“在矿山修复治理中，难度最大的就是裸露山体的治理。我们在生态修复过程中，先清理危岩、再铺挂铁丝网、放置耕土，栽种植物，用人工干预和自然修复的方式使山体进行生态恢复。”水电十一局偃师东山项目部负责人刘建军表示，还绿于青山，让绿水青山成为老百姓的金山银山，既是当地群众的迫切愿望，也是十一局人的初心的使命。

据悉，根据治理区存在的地质环境问题，项目部结合当地发展规划和现有技术经济条件，通过边坡治理、高边坡铺设主动防护网、地面平整、覆土绿化等工程措施，达到消除地质灾害隐患、改善地形地貌景观和修复生态的目的。

提升发展质量，书写“绿色答卷”

“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境。”在偃师当地人眼中，“绿水青山就是金山银山”并非一句空话。

在矿山生态修复过程中，推动形成绿色发展方式和生活方式，将绿色高质量发展理念根植到人民心中，让良好生态环境成为老百姓生活的增长点、成为地区经济持续健康发展的支撑点，成为偃师东山项目工作中的重点。

“矿山的生态修复也是门技术活儿！”刚完成铁丝网铺挂的陈仁顺说，自己去年9月份来这工作后，当地人给他留下了深刻印象。“大家都期待矿山变绿山，我们就得更专业才能不辜负他们。”陈仁顺一边说一边指着不远处完成修复的矿山表示，角度小于38°的边坡，可以覆土种草恢复为草地，角度大于38°的边坡，在坡脚栽植爬山虎。

水电十一局偃师东山项目总工程师李全竺表示，对于大边坡，要进行主动防护网铺设，并进行基材混合物喷播；对自然恢复效果不好的区域，则要采取补植树木，恢复植被，并对治理区进行养护，使其达到生态环境能够恢复的效果；对能恢复成耕地的平台覆土平整，进行土壤改良工程，增加土壤耕种能力。

数据显示，经过生态修复后，原来的偃师矿山地区新增耕地面积100余亩，新增林地面积70余亩，新增草地面积160余亩，侧柏种植17000余株、草籽撒播10000余平、种爬山虎7000余株。

“我们种的农作物在今年秋天就会大丰收。”府店镇的曹大叔说，如今的偃师，不仅天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美，农民们还发展出全新的种植农业。“为偃师的矿山生态恢复点赞！相信我们会越来越好！”在府店镇，越来越多曹大叔这样的人对未来的绿色发展充满希望。

(责编：赵竹青、陈键)