原标题：法治不留白 数字经济发展更健康

一个社会的发展，总是经济活动在前，法律监管在后，这是客观存在的规律，任何体制下的社会形态都不可避免。数字经济，是互联网普及，被广泛应用之后的产物，也是全新的经济形式。在数字经济发展之初，法律监管没有及时跟上，使其度过了一段野蛮生长的混乱时期。但是，所有人都必须认识到，针对新生经济形式，法治也许具有滞后性，但不会一直缺席！

本次《中华人民共和国数据安全法》就为数字经济发展的健康化、合规化、有序化提供了先决条件。

“安全法”的作用是两个方面的。

对于数据的滥用、乱用现象，“安全法”是“紧箍咒”。长久以来，一些购物平台利用大数据“杀熟”，违规收集个人信息，一些手机APP泄露甚至倒卖个人信息等现象广泛存在。数据的滥用和乱用，使民众的个人隐私被窥视，使个人的生命、财产安全遭遇威胁，个人的尊严和权利受到践踏。“安全法”的出台，紧紧扼住这些不法网站、平台的喉咙，使它们受到相应惩戒，起到以儆效尤的作用，也使数字经济建立起良好“生态圈”，使人民的安全感、幸福感归位。

对于大数据的合法应用行为，“安全法”是指路明灯。它给了行业发展一个准绳，一个参照，避免因“无知”而导致的“无畏”与“无度”。同时，“安全法”也指明了数字经济的发展方向，使此种经济形式向着正确的路径前行，少走弯路，事半功倍。

我们应当熟读和熟练应用《中华人民共和国数据安全法》，让安全法真正落地，让法治不留白，让数字经济呈现健康、有序态势，助推社会主义现代化建设与时俱进，走入全新的、更加美好的阶段。（邓秀华）

(责编：赵竹青、陈键)