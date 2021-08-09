原标题：新模型有助管理人类活动相关地震

据英国《自然》杂志近日发表的一项地球科学研究，美国麻省理工学院团队报道了一种对人类活动相关地震的管理方法，以及该方法的开发测试和实际应用。这种方法被证明能用于管理位于地震活动带的意大利油田及其相关地震。

近年来，人们开始越来越多地关注与采矿、抽水或向地下水库注水等人类活动相关的地震，包括地震频率、密度和分布。因为发生地震的断层总有破裂的时刻，如果人类活动引起的地壳应力场的变化，恰好成为“压死骆驼的最后一根稻草”，那就意味着可能会出现与人类活动相关的地震。然而，人们目前对如何管理好这些地震仍知之甚少。

鉴于此，麻省理工学院研究人员布莱德福特·哈格及其同事，此次利用意大利一处名为“Val d'Agri”的油田的详细地下信息，建立了一个模型。这一油田是西欧最大的陆上油田，位于一个构造活动不断的区域。研究团队先用1993年1月至2016年12月的芳烃抽提和注水率数据以及相应的流体压力变化来校准模型，再将该信息与地质力学模型和地震物理学模型相结合，预测流体压力和应力的演变，以及由此造成的地震发生概率的变化。

研究团队利用该模型预测了2017年1月至2025年12月间，在3种不同注水率下可能的地震活动。经计算，相对较低的注入率可持续性较好，基本不会诱发地震活动。他们在2017年1月至2019年6月试用了该模型，发现地震活动水平与模型的预测一致。

在论文随附的新闻观点文章中，加拿大阿尔伯塔大学科学家认为，该方法还可应用于其他领域，或能帮助我们管理与人类活动相关的地震。（记者张梦然）

(责编：赵竹青、陈键)