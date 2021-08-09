记者 柴燕菲 赵晔娇 钱晨菲 胡丰盛

原标题：何以带动全局？一块“蛋糕”中的浙江共富启示

今年，浙江迎来高质量发展建设共同富裕示范区的重要历史使命，成为省域层面的“探路先锋”。

浙江何以能在带动全局上被寄予厚望？从该省面对共同富裕这块“蛋糕”而采取的“方法论”中可寻得原因——从因地制宜、因时而异推动经济高质量发展“做大蛋糕”，到用改革思维激发区域特色优势“分好蛋糕”，再到从物质富足到精神富有让民众“吃上蛋糕”，浙江以此实现高水平全面小康，在城乡、区域均衡发展中领跑，也在共富探路中提供着路径启示。

强经济：用“高质量”迈出共富第一步

实现共同富裕的前提是“做大蛋糕”。推动经济高质量发展，正是浙江迈出的共富第一步。

聚光灯下，音乐声中，100余名儿童身穿本土设计童装进行走秀；档口里，门店内，老板们脱下西装换上工装，将衣服打包运往世界各地……这是位于湖州市吴兴区织里镇的中国童装城的“忙碌日常”。

时装看巴黎、童装看织里。数十年间，这片曾经的“穷乡僻壤”，依托块状经济快速崛起，其外向型经济也令大量寻梦者来到此地。

吴兴区委书记吴炳芳介绍，织里童装自20世纪70年代末由家庭小作坊起步，经历四十年多的发展已形成全业态、全流程、全品类的产业生态圈。2020年，年销售额超650亿元，年产童装14.5亿件，占中国童装市场的三分之二。

童装产业的发展带动着新老织里人走上富裕之路。新织里人梁磊已在这里工作六年，他坦言自己正与当地产业“同频共振”。“我深刻感受到童装产业发展带来的益处，年收入从最初的几万块涨至如今的50多万。”

这样的故事在浙江还有许多。将目光转向舟山市普陀区蚂蚁岛，这个陆域面积不足3平方公里、在东海上如同“小蚂蚁”般的海岛，通过发挥独特的区位优势，内塑经济发展新动力，走出一条海岛振兴的别样路径。

蚂蚁岛的虾皮生产有200多年的历史，生虾皮在国内市场占有率达80%。蚂蚁岛管委会党工委书记、主任徐军安介绍，为解决虾皮生产带来的黑烟问题，2017年，当地对58家虾皮加工户进行能源改革，突破技术难题，更换设备和生产工艺，困扰多年的黑烟问题终于被“剿灭”。

近年，蚂蚁岛还通过加强推广营销，拓宽基地品牌影响力，完成展销中心建设，针对虾皮、虾皮粉、紫菜打造设计产品包装，对接蚂蚁岛虾皮企业及虾皮协会，完成特色产品入驻多家平台商城的注册工作，打通虾皮销售和供应渠道。

风自海上来，路由脚下生。重塑经济发展活力的蚂蚁岛去年生产总值达7.5亿元，比2005年增长5.7倍；渔农民人均收入31440元，比2005年增长4.6倍。

在浙江，不论是兴建特色产业经济工业园区，吸引60多家企业落户的宁波滕头村，还是发展磁性电子、高科医药、新材料等先进制造业，培育了82家规上工业企业的横店，都是该省“带一批产业，活一方经济，兴一座城镇，富一方百姓”发展格局的积极实践地。

数据显示，经过多年发展积累和实践探索，浙江生产总值从2002年的7670亿元跃升至去年的64613亿元。今年上半年，浙江全省生产总值34556亿元，同比增长13.4%，两年平均增长6.8%，实现好于全国，领跑东部。

促改革：先行先试带来共富想象力

“做大蛋糕”的基础上，如何通过区域发展活力的激发在各地间分好“分好蛋糕”，实现共享发展？改革创新，成为浙江的一把“密钥”。

从过去到现在，这片土地从不缺乏改革创新精神。从“人均资源拥有量居中国倒数第三”到成为中国经济强省，从市场经济破土而出到民营经济成为金字招牌，从农业税改革走在前列到开展农村宅基地制度改革……一次次的先行先试，该省改革“雁阵”不断扩大，也为实现共富带来着更多想象力。

“我是嘉善人，随着公司业务拓展，我们把市场瞄准了上海，能在嘉善办妥所有手续很意外。”歌斐颂巧克力(上海)有限公司总经理莫雪峰领到了首张经营场所冠以“长三角生态绿色一体化发展示范区”字样的企业经营证照，并一次性领取了由上海市青浦区市场监管局核发的营业执照和食品经营许可证。

莫雪峰只需跑一次的“幸福感”在嘉善已是常态。

为更好激发和释放长三角一体化所带来的巨大发展动能，浙江推动嘉善与上海青浦、苏州吴江率先建立长三角一体化政务服务联动机制，集多部门资源为一体的长三角“一网通办”专窗，可办理青浦、吴江等地企业开办、税务登记等事项，甚至足不出户就能完成跨省、跨区业务。

“高水平开放是嘉兴的创新驱动力之一，在这方面，最重要就是落实好长三角一体化发展国家战略。我们将‘接轨大上海、融入长三角、推进一体化’作为首位战略，积极打造长三角核心区枢纽型中心城市、面向未来的创新活力新城、国际化品质的江南水乡文化名城、开放协同的高质量发展示范地。”嘉兴市委书记张兵如是说。

不仅如此，“改革高地”的浙江将其自省与求变融入发展的诸多方面。加快发展的山区如何“奋起直追”就是观察该省改革的“窗口”。

“2020年山区26县GDP总量为6238亿元，仅占全省的9.65%；9个县城镇居民人均可支配收入低于全国平均水平。山区26县既是浙江高质量发展建设共同富裕示范区的亟需补强之处，更是巨大潜力所在。”浙江省发改委主任孟刚表示。

孟刚介绍，按照“小切口、大牵引”的思路，浙江找准切入点、针对薄弱点、挖掘潜力点，研究制定一批专项政策意见，创新编制“一县一策”发展举措。

其中，衢州市龙游县就将紧紧围绕“生态工业发展”做好大文章。

位于龙游县的中浙高铁轴承有限公司致力于打破国外高端轴承的技术和市场垄断，实现中国制造最后一个关键零部件的替代进口。目前，该企业正全面启动生产线自动化改造提升，以在线检测，全面可视化、信息化为基础，打造智能轴承工厂。此外，建设五轴联动数控机床加工中心的中孚精机，生产高性能碳纤维的云墨碳谷产业园等一批批“高精尖”企业纷纷落户龙游，先进制造业产业集群正强势崛起，是龙游奋力打造生态工业的一个缩影。

龙游县发改局主要负责人说：“省里的支持，将有助于龙游县打造‘绿色低碳发展先行地’‘新兴产业集聚新洼地’‘借智借力发展创新地’和建设‘最优营商环境示范区’，加快新旧动能转换，进一步推动全县生态工业高质量发展迈上新台阶。

共同富裕重点在山区，亦在乡村。

在绍兴市，这里的农民正因“一块地”的改革而获益。

宅基地作为农民安身立命之所，政策限制十分严格。这在保障农民权益的同时，却也导致部分农民不能卖、不敢拆、不想住，很多宅基地被空置浪费的情况。为撬动沉睡的宝贵资产，绍兴作为全国农村宅基地制度改革试点地区之一，正积极开展探索与创新。

从闲置农房到“网红”民宿，绍兴市新昌县东茗乡的农村宅基地正实现“腾笼换鸟”，“我们把改革的重点放在宅基地使用权的流转、抵押等方面，让农村的闲置资源更好地流转起来，力争成为全县第一个宅基地使用权颁证的乡镇。”东茗乡党委副书记张靓说。

浙江省农业农村厅厅长王通林表示：“浙江高质量发展建设共同富裕示范区，主战场在‘三农’，短板弱项在‘三农’。我们将深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，探索先富带后富、推进共同富裕体制机制，确保共同富裕路上‘最容易掉队的一个都不掉队’。”

浙江如是说，亦如是做。

惠民生：画好共同富裕“同心圆”

共同富裕的落脚点在人民。“做大蛋糕”“分好蛋糕”，最终目的是让民众“吃上蛋糕”。

在浙江探路共同富裕过程中，该省尤为注重瞄准人民群众所忧所急所盼，着力推动人的全生命周期公共服务优质共享。

让每个孩子的人生都有出彩机会是核心要义之一。

温州市鹿城区和泰顺县自2002年结对开展山海协作，2019年，山海协作延伸到教育领域，鹿泰率先开出“互联网+义务教育”5G同步课堂，让城区优质教育资源跨山越海“飞”入泰顺课堂。

“第一种折法：先对折，再把两边折起来，这样就成了一个平行四边形……”温州市鹿城区的温州市实验中学里，学生正通过5G网络与泰顺县罗阳二中的同学，同上一节数学高阶思维拓展实验课。

为进一步推动鹿城和泰顺在教育领域的高质量山海协作，两校用暑期两天的时间进行了这样的小范围的教学实验。罗阳二中的学生郭钰晗通过屏幕告诉记者，“互联网+”课程可以让他们跨区域地沟通思维，感受不同的教学方式。

一根网线架起两边的课堂，一朵“云”也从黄浦江飘荡到了永宁江。

今年6月，“朵云书院”走出上海的第一个项目——朵云书院黄岩店开业，书院从提升公共文化服务质感入手，在和一线城市优质文化资源无缝对接的过程中实现“精神共富”。

“这里是台州人的精神粮仓”，台州市政协副主席、黄岩区委书记陈建勋带领记者步入设计感十足的朵云书院，这里有13000多册图书，1000余种文创好物，“初心书房”展示百年奋斗历程，还特设台州黄岩传统文化“藏书阁”。

陈建勋说，黄岩作为有着1300多年建县历史的千年古县，希望将书院打造成兼具海派文化和“千年永宁”鲜明标识的文化空间，打造成黄岩的“书香之域”，打造成台州乃至浙东南文化新地标。

此举与台州的“九富”举措密不可分。当前，台州锚定“共同富裕”新坐标，系统布局“九富”路径，探究实现共富的“路”与“桥”，以创造性张力打开台州实现共同富裕的实践通道。

台州市委书记李跃旗表示，要运用好创新思维，整体考虑实现共同富裕的价值导向和动力机制，系统布局民营经济创富、小微金融助富、特色产业造富、集体经济共富、畅通循环带富、和合文化润富、民生优享促富、物质精神齐富、党建统领引富的“九富”路径，以创造性张力打开台州实现共同富裕的实践通道。

将目光移向杭州，当地民众正因“未来社区”的建设而享受到更美好的生活。2019年，浙江率先提出“未来社区”概念，围绕社区全生活链服务需求，打造九大应用场景，实现“人性化、生态化、信息化”三维价值。

走进杭州市上城区彭埠街道杨柳郡社区，迎面是生活气息浓厚的开放式空间“好街”。接着映入眼帘的是嵌在社区之中的幼托中心、小学校园、居家养老服务中心等。

杭州市是数字之城，杨柳郡社区重点聚焦数字化在未来社区应用场景中的落地。如在智慧医疗方面，该社区智慧健康站与浙江大学医学院附属邵逸夫医院共建“云诊室”，通过5G网络实现心电和B超远程会诊，优质医疗资源下沉为社区居民提供一站式医疗服务。

“年纪大了总有点小毛小病，虽然可以地铁去医院看病，但是来回一天也麻烦的。”居民李志龙说：“现在社区就有医疗站，走几步路家门口就能看病，还能直接联系到大医院的专家，我们很欢迎的。”

让民众真真切切感受到共同富裕才是看得见、摸得着、体会得到的现实。

浙江高质量发展建设共同富裕示范区的大幕已经拉开，该省提出到2025年，推动高质量发展建设共同富裕示范区取得明显实质性进展；到2035年，高质量发展取得更大成就，基本实现共同富裕，率先探索建设共同富裕美好社会……

浙江省委书记袁家军公开表示，浙江要推动有效市场和有为政府更好结合，全面深化社会领域改革，有效破除制约高质量发展高品质生活的体制机制障碍，加快建立体现社会公平的收入和财富分配机制、公共服务优质共享机制、省域一体化发展机制，加快形成一批可复制可推广的普遍性经验。

(责编：赵竹青、陈键)