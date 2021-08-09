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国家统计局：7月份CPI同比涨1.0% 猪肉价格下降43.5%

2021年08月09日10:22 | 来源：人民网
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人民网北京8月9日电 （申佳平）据国家统计局官网消息，2021年7月份，全国居民消费价格（以下简称CPI）同比上涨1.0%。其中，城市上涨1.2%，农村上涨0.4%；食品价格下降3.7%，非食品价格上涨2.1%；消费品价格上涨0.6%，服务价格上涨1.6%。1-7月平均，全国居民消费价格比去年同期上涨0.6%。

7月份，CPI环比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.2%；食品价格下降0.4%，非食品价格上涨0.5%；消费品价格上涨0.1%，服务价格上涨0.6%。    

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，从环比看，CPI由上月下降0.4%转为上涨0.3%。食品中，受部分地区台风、强降雨等极端天气影响，鲜菜生产和储运成本增加，价格由上月下降2.3%转为上涨1.3%；猪肉供给持续增加，价格继续下降1.9%，但在储备猪肉收储政策支持下，降幅比上月大幅收窄11.7个百分点。非食品价格由上月持平转为上涨0.5%，影响 CPI上涨约0.37个百分点。非食品中，工业消费品价格上涨0.4%，涨幅扩大0.3个百分点，主要是汽柴油价格上涨较多，分别上涨3.5%和3.8%；服务价格由上月下降0.1%转为上涨0.6%，其中受暑期出游影响，飞机票、旅游和宾馆住宿价格分别上涨24.3%、7.3%和3.8%。

从同比看，CPI上涨1.0%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，食品价格下降3.7%，降幅比上月扩大2.0个百分点，影响CPI下降约0.69个百分点。食品中，猪肉价格下降43.5%，降幅比上月扩大7.0个百分点；淡水鱼价格上涨30.9%，涨幅回落2.6个百分点；鸡蛋和食用植物油价格分别上涨18.3%和9.5%。非食品价格上涨2.1%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，影响CPI上涨约1.70个百分点。非食品中，工业消费品价格上涨2.8%，涨幅扩大0.3个百分点，其中飞机票、汽油、柴油和液化石油气价格分别上涨53.5%、25.4%、28.2%和13.5%，涨幅均有扩大；服务价格上涨1.6%，涨幅扩大0.6个百分点，其中宾馆住宿、旅游和装潢维修费价格分别上涨8.1%、7.8%和3.9%。

董莉娟指出，据测算，在7月份1.0%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.5个百分点，比上月回落0.3个百分点；新涨价影响约为0.5个百分点，比上月扩大0.2个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.3%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。

(责编：申佳平、吕骞)

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