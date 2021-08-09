人民网北京8月9日电 （黄盛）8月6日，证监会一日之内发布了10条行政监管类信息，点名处罚安信证券、第一创业、东北证券、华西证券、海通证券、宏信证券、国金证券7家券商机构。

从处罚原因看，债市违规、首发（IPO）保荐业务把关不严等是主要原因。比如，华西证券、宏信证券等机构因存在尽职调查不充分、未勤勉尽责等情况，被证监会出具警示函。国海证券、第一创业证券、国金证券，是因在首发上市过程中未及时报告、披露发行人及其董事长涉嫌行贿的行为和该事项对发行人的影响，对招股说明书披露发明专利数量不准确等，被采取出具警示函监管措施。

对此，业内人士表示，在证监会处罚的背后，是当下监管部门通过多项严厉措施，不断压实中介机构“看门人”的责任，提升上市公司质量，推动资本市场的健康发展。

今年以来，证监会多次释放强监管信号，明确券商保荐机构要夯实资本市场“看门人”责任。今年3月，证监会主席易会满在中国发展高层论坛圆桌会上表示，从核准制到注册制，保荐机构的角色发生了很大变化，对“看门人”的要求也更高了。

4月，证监会在修改《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》时表示，对资本市场违法行为保持“零容忍”态度，进一步提升监管工作成效，压实资本市场中介机构“看门人”责任，防范证券中介机构涉嫌违法违规行为的市场风险，更好地保护行政许可申请人的权利。

7月，证监会出台的《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》表示，要对证券公司投行业务相关违法违规行为及时核查处理，保证监管工作的规范性、公正性和有效性；要完善投行业务执业标准，优化招股说明书披露规则，研究制定IPO特定行业信息披露规则，完善发行承销制度以及厘清中介机构责任；要强化证券公司的内部控制；要完善激励约束证券公司的机制等，对券商等中介机构的职责，进一步强化。

中央财经大学金融创新与风险管理研究中心主任顾炜宇在接受人民网财经采访时表示，只有压实中介机构“看门人”责任，把好资本市场的关口，让资本市场上企业主体的价值创造能力通过良好的市场秩序、完善的市场机制反映到交易价格高低上，让公共投资者在理性价值投资中获得合理回报，提升他们对资本市场的信心，才能更好地发挥出资本市场的流通功能。

也有业内人士表示，证监会多次强调“零容忍”，严惩“带病闯关”，强化中介机构的资本市场“看门人”责任，这些都意味着监管部门将保持对违法违规行为的高压态势，加大执法问责力度，以严监管倒逼中介机构归位尽责。

(责编：张文婷、吕骞)