人民网北京8月9日电 （申佳平）据国家统计局官网消息，2021年7月份，全国工业生产者出厂价格（以下简称PPI）同比上涨9.0%，环比上涨0.5%；工业生产者购进价格同比上涨13.1%，环比上涨0.9%。1-7月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨5.7%，工业生产者购进价格上涨7.9%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，7月份，受原油、煤炭及相关产品价格大幅上涨影响，工业品价格涨幅略有扩大。从环比看，PPI上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，生产资料价格上涨0.6%，涨幅扩大0.1个百分点；生活资料价格由上月下降0.2%转为上涨0.1%。大宗商品保供稳价政策效果显现，钢材、有色金属等行业价格小幅下降，其中黑色金属冶炼和压延加工业价格下降0.2%，有色金属冶炼和压延加工业价格下降0.1%。受高温天气影响，动力煤需求旺盛，煤炭开采和洗选业价格上涨6.6%，涨幅扩大1.4个百分点。国际原油价格上行，带动国内石油相关行业价格涨幅扩大，其中石油开采价格上涨7.1%，精炼石油产品制造价格上涨3.0%，涨幅分别扩大4.1和0.5个百分点。农资价格上涨较快，其中肥料制造价格上涨5.0%，农药制造价格上涨1.5%。

从同比看，PPI上涨9.0%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中，生产资料价格上涨12.0%，涨幅扩大0.2个百分点；生活资料价格上涨0.3%，涨幅与上月相同。调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有32个，比上月增加2个；下降的8个，减少2个。主要行业中，价格涨幅超过20%的有黑色金属矿采选业，上涨54.6%；石油和天然气开采业，上涨48.0%；煤炭开采和洗选业，上涨45.7%；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨35.4%；黑色金属冶炼和压延加工业，上涨33.0%；有色金属冶炼和压延加工业，上涨23.5%；化学原料和化学制品制造业，上涨21.3%；化学纤维制造业，上涨20.9%。上述8个行业合计影响PPI上涨约7.5个百分点，超过总涨幅的八成。

董莉娟指出，据测算，在7月份9.0%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为2.1个百分点，比上月回落0.3个百分点；新涨价影响约为6.9个百分点，扩大0.5个百分点。

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