8月5日，中国工商银行2021年年中工作会议在北京举行。工商银行党委书记、董事长陈四清讲话，党委副书记、行长廖林作工作报告，党委副书记、监事长黄良波主持会议。

会议指出，全行坚持以高质量党建引领高质量发展，锐意进取，奋发有为，推动各方面工作取得新的成效，新三年规划实现良好开局。全行干部员工以服务人民美好生活为目标，以服务供给侧结构性改革为主线，坚持以高质量服务融入新发展格局，坚持以高质量管控防范化解风险，坚持以高质量执行实施新战略规划，在全力推动经济社会高质量发展的同时，着力实现自身高质量发展，取得了良好的发展成效。

会议从八个方面对下半年和今后一个时期重点工作进行部署。

一是高质量抓好党的建设。把“严”的主基调长期坚持下去，取得更多制度性成果和更大治理成效。

二是提升服务实体经济质效。坚持稳中求进、防范风险、支持重点，提升金融服务新发展格局的适配性，助力打通堵点、补齐断点、畅通经济循环。

三是以更大力度服务科技自立自强。坚持创新驱动，做好科创金融服务，提升金融科技水平，促进科技、产业、金融良性循环。

四是高水平做好民生金融服务。全面把握民生和发展相互牵动、互为条件的关系，积极发挥金融力量，在促进民生改善的同时，为经济发展创造更多有效需求。

五是有序推进碳达峰、碳中和金融服务。充分认识发展方式低碳转型的重大意义，认清机遇、风险和挑战，前瞻谋划、主动作为，干在实处、走在前列。

六是推动国际化综合化高质量发展。保持战略定力，聚焦重点、精准发力，以高质量的国际化综合化发展，赋能境内业务发展、赋能客户营销拓展、赋能全球产品线升级、赋能集团市场竞争力提升。

七是毫不放松抓好风险防控。强化底线思维，有效防范应对重点领域潜在风险，守住高质量发展的安全底线。

八是坚定不移深化改革。重点推动创新机制、激励约束机制、资源配置机制等深化改革工作，以改革促创新、以创新促高质量发展。把狠抓落实作为推进改革工作的重点，真抓实干、蹄疾步稳、务求实效。

会议指出，要探索创新发展之路，加快建设现代金融企业。一是致力于提升竞争力。深入实施“扬长、补短、固本、强基”布局，提高经营发展质效。二是致力于提升适应性。深化客户营销体系、全面风险管理体系、考核评价体系、价值创造生态体系建设。三是致力于提升普惠性。用心用力用情解决群众“急难愁盼”问题，下沉服务重心，擦亮“您身边的银行、可信赖的银行”金字招牌。

会议强调，当前全球新冠肺炎疫情形势仍然复杂，全行务必时刻绷紧疫情防控之弦，不能有丝毫放松大意，压紧压实“四方责任”，巩固来之不易的良好局面。要全面压实安全生产责任，健全应急管理体系，全力保障员工安全、客户安全、运营安全，以实际行动维护全行高质量发展大局。

(责编：曹淼、李源)