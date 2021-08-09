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国家计算机病毒应急处理中心监测发现十四款违法移动应用

2021年08月09日10:55 | 来源：新华网
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新华社天津8月9日电（记者张建新）国家计算机病毒应急处理中心近期通过互联网监测发现14款移动应用存在隐私不合规行为，违反《网络安全法》相关规定，涉嫌超范围采集个人隐私信息。

1、App中无隐私政策，涉嫌隐私不合规。涉及1款App如下：

《防蹭网大师》（版本1.3.76，豌豆荚）。

2、未向用户明示申请的全部隐私权限，涉嫌隐私不合规。涉及13款App如下：

《七彩天气预报》（版本4.2.3.6，360手机助手）、《365跑腿网》（版本7.2.2，OPPO软件商店）、《33上门按摩》（版本1.7.6，OPPO软件商店）、《叮叮易建》（版本3.3.1，OPPO软件商店）、《江淮汽车》（版本3.3.2，vivo应用商店）、《中国人保》（版本5.19.1，vivo应用商店）、《极客修》（版本3.1.15，vivo应用商店）、《UU跑腿》（版本2.6.2.1，vivo应用商店）、《弘生活》（版本2.1.3，华为应用市场）、《儿童学英语》（版本4.5，豌豆荚）、《防蹭网大师》（版本1.3.76，豌豆荚）、《来啊捕鱼》（版本1.8.0，快手广告推广）、《快手棋牌馆》（版本1.9.30，快手广告推广）。

3、App在征得用户同意前就开始收集个人信息，涉嫌隐私不合规。涉及5款App如下：

《叮叮易建》（版本3.3.1，OPPO软件商店）、《江淮汽车》（版本3.3.2，vivo应用商店）、《弘生活》（版本2.1.3，华为应用市场）、《来啊捕鱼》（版本1.8.0，快手广告推广）、《风暴魔域2》（版本2.4.0，快手广告推广）。

4、未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能，或注销用户账号设置不合理条件，涉嫌隐私不合规。涉及6款App如下：

《叮叮易建》（版本3.3.1，OPPO软件商店）、《儿童学英语》（版本4.5，豌豆荚）、《防蹭网大师》（版本1.3.76，豌豆荚）、《来啊捕鱼》（版本1.8.0，快手广告推广）、《风暴魔域2》（版本2.4.0，快手广告推广）、《快手棋牌馆》（版本1.9.30，快手广告推广）。

5、未建立并公布个人信息安全投诉、举报渠道，或超过承诺处理回复时限，涉嫌隐私不合规。涉及1款App如下：

《风暴魔域2》（版本2.4.0，快手广告推广）。

针对上述情况，国家计算机病毒应急处理中心提醒广大手机用户首先谨慎下载使用以上违法、违规移动应用，同时打开手机中防病毒移动应用的“实时监控”功能，对手机操作系统进行主动防御。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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