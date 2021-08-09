8月5日，国家开发银行在京召开2021年年中党建和经营工作会，总结全行上半年工作，分析当前形势，部署下半年重点任务。国家开发银行党委书记、董事长赵欢出席会议并讲话，党委副书记、行长欧阳卫民作经营工作报告，党委委员、副行长周清玉主持会议。

会议指出，今年以来，国家开发银行认真贯彻党中央、国务院决策部署，坚持党的建设和业务经营两手抓，高站位谋划、高标准要求、高质量推进，扎实开展党史学习教育，不断提升全行党的建设质量；立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入构建新发展格局，推动高质量发展，强化开发性金融使命担当，为经济持续稳定恢复、稳中向好作出积极贡献，为完成全年目标任务打下坚实基础。

上半年，开发银行聚焦主责主业，加大对实体经济的支持力度，发放本外币贷款1.69万亿元，新增境内人民币贷款余额5171亿元。推动创新发展，发放2272亿元贷款，支持先进制造业及战略性新兴产业发展；发放494亿元贷款，支持重点产业链发展；设立科技创新和基础研究专项贷款，发放143亿元。促进协调发展，发放“两新一重”领域贷款1.08万亿元，发放京津冀地区贷款3115亿元、粤港澳大湾区贷款1714亿元、长三角一体化贷款2686亿元、东北地区贷款954亿元，向革命老区发放贷款3894亿元。服务绿色发展，发放绿色产业贷款2922亿元、长江大保护及绿色发展贷款2241亿元、黄河流域生态保护和高质量发展贷款705亿元；开展县域垃圾、污水处理“百县千亿”专项金融服务，承诺授信466亿元。助力开放发展，发放共建“一带一路”专项贷款289亿元等值人民币，设立第二期150亿美元稳外贸专项贷款。支持共享发展，发放贷款3129亿元，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；发放转贷款1727亿元，支持小微企业发展。

会议要求，下一步，全行要把各项工作纳入构建新发展格局中统筹考虑和谋划，把新发展理念贯穿工作全过程和各方面，在服务和融入构建新发展格局、推动高质量发展中取得扎实成效、展现更大作为。一是合理把握总量和投向，优化信贷结构，聚焦科技自立自强、绿色低碳发展、“两新一重”领域、区域协调发展、高水平对外开放等战略重点精准发力，抓好支持科技创新和补链强链，支持革命老区振兴发展，统筹有序服务碳达峰、碳中和，加快实施县域垃圾、污水处理“百县千亿”专项金融服务等重点工作，助力提升经济发展质量。二是坚持人民至上，积极发展普惠金融，优化瓶颈领域、薄弱环节金融供给，聚焦助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、支持住房保障体系融资、服务小微企业发展等重点，大力增进民生福祉。三是统筹发展与安全，加强重点领域风险管控，全力推进存量风险出清，持续加强核后追索，抓好抓实贷款全生命周期管理，加强内控合规管理，确保资产质量稳定。四是贯彻分类管理分账核算改革要求，确保按时落实到位。推进开发银行高质量发展战略和“十四五”业务发展规划编制及实施。五是把握正确的经营策略，加强经营工作统筹协调，继续做好多渠道筹资，提升科技支撑能力，加强调查研究，发扬钉钉子精神，狠抓工作落实。六是坚决抓好抓实疫情防控，加强安全管理，确保全行安全稳定运行。

会议强调，全行各级党组织要强化政治担当，坚决扛起全面从严治党政治责任，坚持以政治建设为统领，把全面从严治党各项重点任务落到实处，推动全行党的建设质量不断提升，为改革发展和服务国家战略提供引领保障。要深入推进党史学习教育，确保取得扎实成效。要落实新出台党内法规文件要求，加强党的领导、完善公司治理，更好发挥党委领导作用，加强对“一把手”和领导班子的监督，提高党建科学化规范化制度化水平。要加强干部队伍建设，激励干部担当作为。要深化正风肃纪反腐，坚持严的总基调和“三不”一体推进，营造良好政治生态。

(责编：曹淼、李源)