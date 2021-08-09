新华社北京8月9日电（记者安蓓）记者日前了解到，针对近期河南等地严重洪涝灾害影响、国内多个省份出现新冠肺炎疫情本土确诊病例等情况，为进一步压实地方责任，确保重要民生商品供应充足、价格总体稳定，国家发展改革委近日印发通知，部署各地切实做好重要民生商品保供稳价工作。

通知要求各地加强市场价格监测预警，密切跟踪重要农产品的生产、市场和价格变化，及时掌握汛情和疫情变化影响，加强形势分析研判；组织做好重要民生商品供应调度，及时精准投放储备，发挥平价商店作用，确保重要民生商品市场供应不断档、不脱销，价格不出现大幅上涨；抓好灾后生产恢复，采取多种措施最大限度降低灾害损失，加强非洲猪瘟等动物疫病防控；认真执行社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，多措并举确保困难群众生活基本稳定；加强市场价格监管，严厉打击捏造散布涨价信息、哄抬价格、囤积居奇、串通涨价等各种违法行为，规范市场价格秩序；加强正面宣传引导，及时发布重要民生商品生产、市场和价格信息，回应群众关切，有效引导和稳定市场预期。

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