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机构研究数据：2021年上半年长租市场整体回暖

2021年08月09日14:58 | 来源：新华网
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原标题：机构研究认为：2021年上半年长租市场整体回暖

　　近日，自如研究院发布2021上半年全国重点城市长租机构市场数据。数据显示，全国重点城市长租市场在上半年整体呈持续回暖、稳步增长趋势，全国重点城市租金整体保持平稳。

　　——长租市场率先回暖，成交量攀升。

　　自如研究院数据显示，今年上半年，长租市场成交量比2020年有所升温。整体成交量方面，从今年2月开始，长租市场带领整体住房租赁市场率先回暖，并分别在3月白领租房季及5月、6月毕业租房季实现成交量大幅攀升。

　　其中，上海、武汉、成都、杭州几大城市的长租市场成交量同比、环比数据均有提升。

　　上半年，武汉整租、合租成交量同比增长分别超过98%和28%。成都整租、合租成交量同比增长分别超过15%和21%。杭州整租、合租成交量同比增长分别超过6%和8%。天津整租市场增长情况在新一线城市中表现突出，成交量同比增长超过10%，环比上涨超过7%。

　　北上广深长租成交量同样稳步回升，并继续保持增长态势。其中，上海整租、合租成交量同比上涨分别超过15%和6%，环比上涨分别超过8%和5%。

　　——长租机构租金整体平稳，涨幅低于普租。

　　租金方面，自如研究院数据显示，上半年全国重点城市长租租金同比、环比涨跌幅度均较为平稳，未出现大幅波动，其中杭州、天津等部分城市的租金环比呈小幅下降。在整体长租市场热度持续攀升的基础上，各大城市在租金方面依然保持平稳态势。

　　综合整体住房租赁市场租金变化情况来看，在部分长租租金呈现小幅度上涨的城市中，长租租金涨幅低于普租租金涨幅。以上海为例，上半年普租租金上涨，大部分房源租金同比上涨超过10%，部分房源最高涨幅超20%，长租租金同比涨幅则低于普租，最高为5%左右。

　　——长租房出租周期缩短，品质化趋势更明显。

　　自如研究院数据显示，上半年长租房源在出租周期方面，相较普租模式出租更快、更容易。

　　传统普租市场房源出租周期约为45天，旺季为30余天，而长租房源出租周期为15天左右。部分高品质房源成交周期更短。

　　综合整体数据来看，我国长租市场在经历2020年疫情影响和行业净化期后，在2021年上半年进入更加健康、规范、稳健发展新时期，长租企业更加注重模式创新、品质升级与长远持续发展。

　　自如研究院预测，下半年，伴随大力发展和培育住房租赁市场、规范发展长租房市场等各项政策的不断完善与落地，长租市场的活跃度将进一步升高，满足更多新市民、青年人的租住品质升级需求，助力多样化住房租赁供给体系构建，打造高质量租住生活形态。

(责编：曹淼、李源)

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