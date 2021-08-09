郑青亭

原标题：女性正在创业创新领域发挥日益重要作用

■“职业经历为女性带来改变行业体系的信心和能力， 而国际视野则为女性企业家的市场拓展提供了更广阔的发展空间。”

7月30日，2021金砖国家女性创新大赛颁奖典礼在京举行。中国贸促会会长高燕为“木兰奖”获得者颁发了奖杯，巴西、俄罗斯、印度和南非四国驻华使节代表本国获奖者领奖。高燕表示，“木兰奖”获得者是金砖国家女性创新创业的优秀典范，彰显了当代女性的时代风貌。当前金砖合作机制已步入第二个“金色十年”，各成员国合作关系更加紧密，倡导性别平等共识日益强化，政策环境不断优化，推动女性发展行动更趋多样化。面对发展机遇，女性企业家要树立国际化战略视野，立足本职、深耕主业、拓宽思路，勇于探索、成为新时代创新发展的组织者和引领者。

德勤中国副首席执行官蒋颖在颁奖典礼上发布了金砖国家女性创新白皮书。白皮书显示，女性在金砖五国经济发展中扮演日益重要角色，尤其在创业创新领域。“2012至2018年公开的女性早期创业活动指数也印证了这一观点，特别是南非和俄罗斯，女性早期创业活动指数在六年间增长了3倍左右。“蒋颖说。

据悉，在本次创业大赛中，金砖五国的女性企业家报名均十分踊跃，参赛者中有19%来自巴西，17%来自俄罗斯，14%来自印度，38%来自中国，12%来自南非。这些女性企业家来自11个不同行业，其中，从事科技、服务和消费品行业的女性最多，占到总体参赛人数的71%。高达66%的参赛女性是企业创始人，或正在担任CEO。

“在此次大赛的女性参赛者中，有超过三分之一的参赛者认为创新精神是女性创业的重要动因，其中南非和中国的女性企业家重视创新发展的比例更高。随着女性受教育水平的不断提高，女性在科技创新上的能力和影响力还将不断提升。”蒋颖说。

在女性创业的过程中，势必面临更多挑战，而创业韧性则是女性企业家战胜困难、长久发展的必要特质。研究表明，女性创办企业多为中小规模，容易受到冲击。但白皮书指出，女性具备细腻、包容、敏锐、耐心和坚忍的特质，在疫情等不确定因素的影响下更易实现灵活经营和持续发展。

白皮书指出，企业健康发展离不开创始人丰富的从业经验和广阔的国际视野。“职业经历为女性带来改变行业体系的信心和能力， 而国际视野则为女性企业家的市场拓展提供了更广阔的发展空间，这些经历推动着女性企业家参与到国际化进程中，相信未来在国际化发展中的性别壁垒将进一步被打破。”蒋颖说。

白皮书显示，女性企业家的成功不仅体现在个人层面，更为社会带来正向影响。女性企业的发展与传统文化的传承相辅相成。超过五分之一的参赛女性在自己的创业故事中提到文化传承，并且女性企业家更加注重社会回报。本次参赛的许多女性创业者都积极参与到扶贫等慈善事业中，更有多位女性创业者为农户提供销售渠道和平台，有效帮助缓解了地方性贫困。

2020年11月17日，在金砖国家领导人第十二次会晤期间，中方倡议在金砖国家女性工商联盟（WBA）框架内举办金砖国家女性创新大赛，获得其他金砖国家领导人的积极响应。本次大赛在中国贸促会、中国国际商会的指导下，由金砖国家女性工商联盟中方理事会启动，印度理事会、俄罗斯理事会、巴西理事会和南非理事会共同参与。大赛共有207名女性参赛，最终选出15位“木兰奖”获得者。

(责编：李源、董童)