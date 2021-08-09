苏建军

原标题：风雨中那抹闪亮的巾帼红

连日来，在河南防汛救灾战场上，24万多名巾帼志愿者不惧风险、迎难而上，积极参与防汛救灾工作：救援助困、疏导排涝、路面清淤、垃圾清理、秩序维护、消杀防疫、物资发放、捐款捐物、转移群众等志愿服务活动，为打赢防汛救灾保卫战贡献了巾帼力量，顶起了防汛救灾的半边天。

危急时刻，出现灿烂的一抹巾帼红

7月20日晚，郑州暴雨不止，很多人困在回家的路上。郑州市女企业家协会会员、庖丁堂酒店负责人谢红霞带头响应号召，仅在当晚便救助无法返家的受困群众130多名，并为他们提供了免费的住宿与晚餐。

在郑州，线上线下同步联动，解决了一件又一件难题：郑州市妇联立足实际，在持续发动2.2万名巾帼志愿者常态化开展好各类常规志愿服务的同时，迅速发布招募令，高质量招募了包括宣传引导类、物资搬运类、帮扶助困类、清洁消杀类、隐患排查类、心理疏导类等六种类型在内的210名志愿者，组成市妇联“爱顾家”志愿服务微信群，依托“市妇联妇女儿童家庭水灾求助帮扶云平台”，精准征集受灾妇女儿童家庭的实际需求，闻群众需求而动，依群众“订单”而行。

郑州人民路街道顺一社区志愿者开展了防汛期间慰问活动：午后的阳光下，出现了灿烂的“一抹巾帼红”，志愿者们来自辖区内各个楼院，她们身穿志愿者红马甲，为辖区内的空巢老人、独居老人、80岁以上高龄老人等送去了矿泉水、方便面等慰问物资。志愿者们表示：“我们可以做好后勤保障工作，给大家送点物资，让奋战在一线的同志们安心防汛，让居民的生活得到保障！”

7月27日中午，捐赠给中原区林山寨街道百花路社区的500箱消毒泡腾片即将送达，社区人员有限，市妇联在“爱顾家”志愿服务微信群紧急发布招募通知，不到20分钟，志愿者就赶来了，不到半个小时便高效完成了物资搬运工作。

抗灾不胜，我们不散！郑州市妇联“爱顾家”志愿服务微信群虽然成立仅仅只有3天，却服务了数百名受灾群众。210名志愿者群策群力，用点滴爱心，温暖了一个又一个受灾群众的心灵。

在洛阳，新安县巾帼志愿者到北冶镇马行沟村帮助转移群众，发现58岁的村民刘强子独自一人带着两个年幼的孩子后，紧急将他们安全转移到安置点。“真是太感谢了，你们要不来，我一个人真不知道该咋办。”老人抹着眼泪说。在新乡、安阳、鹤壁、周口等受灾地区，巾帼志愿者用自己的实际行动守护家园，她们夜间巡河、装固沙袋、清理疏通水道、运送防汛物资，为空巢老人、孕期妇女、留守（困境）儿童提供特别的关爱和照顾。

救助灾区，用大爱与担当汇聚巾帼力量

灾情牵动人心，巾帼志愿者以一个个微小的暖心之举，汇聚成大爱力量。

随着中国妇女基金会支援河南省的救灾物资陆续运达，7月27日，河南省妇联组织机关志愿者联合社会力量，开展了“救援食品包”灾区救助物资搬运行动，现场的志愿者顶着烈日手手相传，历经两个小时将500箱物资搬运完毕。

7月24日，“承接郑大五附院婴儿包被的紧急支援项目，人手不够，请增援”，一条朋友圈消息在济源引发一场巾帼志愿者的爱心接力，20多名志愿者一天时间赶制出250套婴儿棉被，送往郑大五附院。

为缓解受灾严重的新乡辉县群众生活困难，7月25日，平顶山市鲁山县双龙店村40余名巾帼志愿者顶着炎热酷暑，用群众自发捐款购买的15袋面粉和油盐，做了近千张饼、230斤油条。

漯河市各巾帼志愿服务队先后捐赠空气净化器、即热饮水吧、矿泉水、牛奶、方便面、八宝粥、面包、衣物、被子、凉席等物资近70余万元，送往郑州、周口、新乡、鹤壁、长葛等汛情严重地市。

三门峡、濮阳、信阳、焦作、商丘等地志愿者和社会各界爱心人士积极捐款捐物，一笔笔资金、一车车物资，承载着满满的爱心发往灾区。

灾后重建，处处展现“她力量”

为让城市尽快恢复正常秩序，全省各地巾帼志愿者积极行动，中原大地处处闪耀“她”力量。

在郑州，巾帼志愿者开展各类以“清洁家园”为主题的路面清淤、垃圾清理、秩序维护志愿服务活动，全力开展抗灾自救、互助互救。

7月21日下午，郑州市妇联主席马斐颖带领30余名党员志愿者来到百花社区38号院、百花路、友爱路、嵩山路参与雨灾后清扫工作。

平顶山市各级妇联迅速行动，与受灾群众一起携手并肩、共抗汛情。鲁山县梁洼镇勃鸽吴村妇联主席带领“四组一队”成员，顶着狂风暴雨下村入户勘察掌握汛情，全面深入排查，加强对易涝农田、水域施工工地等区域巡查。

新乡长垣市各村（社区）“四组一队”巾帼志愿服务队成员3000余人，纷纷投入道路疏通、路段清淤打扫、入户排查农户受灾。

驻马店道路严重积水，直接影响群众出行。开发区巾帼志愿者现场查找积水原因，调动机械对积水路段进行疏通，保障了群众安全出行。

在南阳、开封、许昌等地，巾帼志愿者们配合做好扶弱帮困、交通维护、卫生防疫、心理疏导等志愿服务工作，切实让受灾群众感受到温暖与关怀。风雨无情，巾帼有爱。灾难面前，她们是风雨中那抹最闪亮的红色。

(责编：李源、董童)