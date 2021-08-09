韩亚聪

原标题：在新起点上激发“半边天”发展新动能

“经过全党全国各族人民持续奋斗，我们实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。”

7月1日，习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的庄严宣告，穿透百年风云——中国共产党百年华诞之时，中国全面建成小康社会。

全面建成小康社会，是不断满足人民群众对美好生活向往的应有之义；全面建成小康社会，一个都不能少。在接受中国妇女报全媒体记者采访时，专家表示，作为占人口总数一半的半边天，“女性”在这一宏伟蓝图中发挥了举足轻重的作用，也是我国在全面建成小康之后，向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进中不可或缺的“半边天”力量。

妇女既是推动者也是受益者

“全面建成小康社会，对于中华民族具有划时代的重要意义，对于妇女发展和性别平等也具有特殊的意义。”西安交通大学公管学院人口与发展研究所所长、教授杨雪燕告诉记者。

在杨雪燕看来，中国妇女在全面建成小康社会中做出了杰出贡献，是身体力行实践妇女发展和性别平等的最佳案例。在全面建成小康社会的历史进程中，涌现出一大批战斗在各行各业的优秀女性。“她们用热血和青春写下了浓墨重彩的巾帼华章。”

全面建成小康社会的历史征程，见证了中国妇女事业的发展、妇女地位的提升和妇女民生状况的改善，蕴含着在中国共产党的领导下广大妇女的社会实践以及在践行伟大建党精神过程中的作为和贡献，包含着全面建成小康社会伟大壮举中的女性元素和女性贡献。

中华女子学院思政部教师雷娜表示，在全面建成小康社会中，妇女作用得到充分发挥，妇女在共享经济、政治、文化、社会、生态等各方面发展成果的同时，也在追求美好生活过程中不断实现人生出彩和梦想成真。在她看来，全面建成小康社会更有利于男女平等权益的保障和实施，有利于为妇女创造更加平等的社会环境，为妇女全面发展提供了更加广阔的舞台。“尤其是将‘促进男女平等和妇女全面发展’纳入‘十四五’规划纲要，作为未来五年发展的一个要点，更是凸显出党和国家在实现全面建成小康社会后，对妇女全面发展的重视和谋划。”

妇女全面发展是人心所向

全面小康是全民族追梦圆梦的壮丽篇章，它为妇女解放提供了历史契机，也为妇女建功准备了历史舞台。

北京市社会科学院妇女研究中心主任、研究员冮树革表示，全面建成小康中的妇女发展鲜明地体现着平等性、协同性和全面性的发展原则和实践特质，并展现了三个特征鲜明的发展取向：着力推动实现男女平等发展，也就是在发展中促进男女平等，落实和践行男女平等的基本国策，在时代变迁和改革发展中不断推动男女平等并且致力于在更高的发展层次上实现男女平等；着力实现妇女与经济社会同步发展，也就是立足社会主要矛盾的变化和演进，实现妇女发展与中国经济社会发展同向共进，将妇女事业融入中国特色社会主义事业的发展全局和发展全程中，充分体现一致性、共进性和同向性的特质，彰显了发展是解决所有问题的关键的发展思维和实践逻辑；着力实现妇女全面发展，充分体现了妇女事业的全面进步，妇女民生的全面改善，妇女权益的全面保障，妇女地位的全面提升，体现在教育、卫生、健康等民生事业全面提质升级。

“伴随着法律政策体系日臻完善、就业渠道越来越宽、受教育水平大幅提升、健康保障不断强化，妇女群众的获得感、幸福感、安全感越来越强，这是支持妇女建功立业、推动妇女事业高质量发展的重要举措，是全面建成小康社会带给妇女全面发展的重要价值，也是妇女对美好生活的真实体验。”雷娜说。

新起点激发新动能

“全面建成小康社会使得妇女事业发展处在新的历史起点。”冮树革表示，在新的起点需要立足妇女事业发展的目标和要求，筑牢妇女事业发展的经济基础，践行新发展理念，着力解决发展不平衡和不充分的问题，不断提升社会文明程度，完善社会政策，关心关爱特定女性群体，加强社会建设和社会治理，特别是要在弘扬伟大建党精神和赓续精神谱系中推进妇女儿童事业发展的时代前行，为世界妇女儿童事业的发展做出中国贡献。

全面建成小康社会的中国，是创新中国、活力中国，是美丽中国、开放中国，是风雨无阻向前进的中国。在这一新起点上，妇女发展进入新的发展阶段，更需“一棒接着一棒跑下去”。

杨雪燕表示，全面小康社会的建成为妇女的未来长期可持续发展提供了充分的物质基础和条件保障。全面小康社会的建成，意味着中国社会从此将走上物质文明极大丰富、精神文明全面提升的新时代。在这样一个新时代，性别歧视将失去滋生的陈旧土壤而逐步退出历史舞台，性别平等正在和已经成为中国社会政治正确的主流观点。“我们完全有理由相信并期待着，中国妇女将迎来更高的发展平台、更多的发展选择和更有利的发展机会！”

“以习近平同志为核心的党中央高度重视男女平等和妇女全面发展，为妇女事业发展开辟了广阔道路。”雷娜说，处在新的时代起点的女性更要充分发挥“半边天”的力量，做伟大事业的建设者、做文明风尚的倡导者、做敢于追梦的奋斗者，为实现第二个百年奋斗目标贡献巾帼力量！

(责编：李源、董童)