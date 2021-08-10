原标题：潍坊市首个城市基建+供应链科技服务平台上线

2021年8月6日,“潍坊市基建供应链金融服务创新论坛”在潍坊市成功举办。论坛上,山东省首个城市基建+供应链科技服务平台——“城投筑链”正式上线,并完成了首单融资,标志着我国城市基建供应链金融服务创新里程更进一步。

自中国人民银行、银保监等八部委联合出台《关于规范发展供应链金融支持供应链产业链稳定循环和优化升级的意见》以来,相关部门纷纷出台政策,推动供应链金融发展并鼓励供应链金融服务模式创新。在“双循环”和“数字经济”大背景下,供应链金融通过科技赋能实现了高效灵活的行业应用,在支持产业链供应链稳定升级及促进产业链上下游中小企业融资方面发挥了重大的推动作用。

在基建行业,搭建链接政府、核心企业、金融机构、上下游企业等主体的基建供应链生态平台,不仅可以丰富供应链金融的多样化发展,推动供应链金融发展模式的创新导向,更可以推动城市基建行业发展格局升级。

本次论坛由潍坊市地方金融监督管理局、潍坊市国有资产监督管理委员会、潍坊市住房和城乡建设局联合主办,潍坊市城投筑链科技有限公司和潍坊市广播电视台承办。论坛汇聚了来自政、产、融、学、媒的多方代表,围绕助力潍坊市基建供应链金融的创新发展、促进基建产业链生态主体的融合等热点话题展开了深度探讨。

潍坊市人民政府副市长詹在平先生出席了论坛并就“科技赋能城市基建,推动潍坊高质量发展”发表致辞,詹市长表示,近两年,随着新冠疫情对我国经济社会发展的冲击,国际环境逐渐恶劣,我国开启了以内循环为主,内外循环并举的经济发展方式。在此基础下,加大基础设施投资成为稳定经济运行秩序、畅通国内经济循环的重要手段。近年来潍坊已经在基础建设领域取得了瞩目的成就,未来潍坊会进一步利用包括区块链、大数据、人工智能、工业互联网等在内的先进技术实现降本增效的需求,以新发展为理念,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。推动传统基建向“新基建”变革,需顺应新一轮科技革命和产业变革趋势,使新旧动能可以得到接续转换,加快推动“新基建”与传统基建融合发展,推动潍坊高质量发展。

随后,潍坊市城市建设发展投资集团有限公司党委书记、董事长马永军先生以“科技赋能链接未来”为主题进行发言。马永军先生指出,打造“城投筑链”金融服务平台是市城投集团落实国资国企改革三年行动方案、大力发展混合所有制经济的重要举措;是市城投集团围绕战略新兴产业、助力新旧动能转换、实现转型发展的重要举措;更是运用“科技+金融”现代化手段,搭建供应链金融服务平台,解决基础设施建设领域中小企业融资难、融资贵问题,为传统产业赋能添翼的重要举措。下一步,市城投集团将充分发挥好“城投筑链”金融服务平台的作用,锚定潍坊市“十四五”“地区生产总值过万亿、进军国内二线城市、冲刺全国大中城市综合实力前30强”的“123”发展目标,紧紧围绕市委“一一二三四五”基本工作思路,依托“城投筑链”金融服务平台,更好地支持潍坊基础设施建设,为现代化高品质城市建设贡献新的更大的“城投力量”。

紧接着是金融机构发言,日照银行党委委员、副行长张茹茹女士就“创新供应链融资,助力产业链中小微”进行了发言。张茹茹女士认为,基建供应链金融创新担保方式,依托核心企业,降低了中小企业融资的门槛。近年来,日照银行积极落实各级政府及监管部门关于发展供应链金融、支持企业复工复产的要求,加大金融科技研发投入,与供应链核心企业实现数据的互联互通,以数字技术防范风险,减少对抵押担保措施的依赖,为产业链上下游小微企业提供优质充足的金融服务。供应链金融业务具有金额小、频率高、场景各异、客户分散、流程复杂的特点,针对不同行业、不同核心企业,同一金融产品在不同场景间往往有所区别,线上供应链金融平台是应用互联网和大数据技术对供应链金融的再创新,改变了风险管理的操作模式,使得融资流程更加简单、快捷,风险预警更加及时有效。未来,日照银行将聚焦“金融科技+供应链场景”,建设核心企业主体信用、交易标的“物的信用”、交易信息产生的“数据信用”一体化的信息系统和风控系统。

随后,在各位领导和现场百余位来宾的共同见证下,潍坊银行冯怀春副行长、日照银行潍坊分行王志刚行长、交通银行潍坊分行谭政副行长、浙商银行潍坊分行宫怀兵行长上台与潍坊城投筑链科技有限公司总经理刘鑫共同签订战略合作协议;同时,潍坊城投筑链科技服务平台也成功上线并完成了首单融资。

会议下半场,首先由潍坊市城投筑链科技有限公司产品总监余科先生就本次论坛的主角“城投筑链”平台进行详细介绍和系统演示。余科先生从基建供应链科技服务平台的技术架构、产品架构、功能模块和技术特色开始,讲述了潍坊城投筑链在供应链金融领域创新及应用。筑链平台通过渐进式布局,从局部到生态有效的切中行业痛点,发挥其解决链条多方痛点、难点作用,带动产业链整合与数字化管理的发展与完善。同时余科先生也对供应链金融领域关切点及合规与持续经营等方面的问题进行了深度的探讨。通过科技赋能城市基建,地方政府、城投公司、中小企业、金融机构等多方互利共赢,同时地方基建产业生态的搭建可以进一步通过供应链金融多元化模式服务基建领域实体经济的长效机制,加速城市基础设施建设高质量发展。

最后带来分享的嘉宾是供应链金融领域专家、五道口供应链研究院院长鲁顺先生,鲁院长先对当前供应链金融政策进行解读,随后就“供应链金融科技如何赋能基建产业持续发展”发表演讲。鲁院长认为,基建供应链金融可以降低基建行业生产成本、提高工程效率、保证工程质量、稳定基建供应链项目,并给出了供应链金融未来发展的六大方向,一提高供应链产业链运行效率,降低企业成本;二支持供应链产业链稳定升级和国家战略布局;三坚持市场主体的专业优势和市场定位,加强协同配合;四注重市场公平有序和产业良性循环;五提供全产业链金融服务;六推动供应链金融服务实体经济。

潍坊市城市建设发展投资集团有限公司与中企筑链科技有限公司联合打造的潍坊市基建供应链科技服务平台(即“城投筑链”),是由中企筑链聚焦地方政府着力打造的国内领先的基建领域供应链科技服务平台,以科技赋能为本,以智慧供应链管理和科技金融为翼,充分运用区块链、云计算、大数据、AI等最前沿的数字科技,实现数字债权凭证的确权签发、流转、拆分、融资等供应链金融全链程闭环管理。城投筑链的上线延续了中企筑链在国内城市基建+供应链科技服务领域的创新,将信息流、资金流等资源有效整合到平台中来,既为供应链各个环节的弱势中小企业改善了融资难和融资贵的困境,同时又通过和金融资本与实体经济的协作构筑了基建供应链内参与者之间互利共存、持续发展的良性产业生态,把我国城市基建供应链金融的发展水平推向更高一个层次。

潍坊市基建供应链金融服务创新论坛的成功举办标志着潍坊城市基建产业链的供应链金融创新迈进了崭新的一步,这也是我国城市基建+供应链金融科技模式成功路上的重要一站。

我国基建行业长期存在着融资资金需求量大,项目周期长,环节多等问题,线上化的供应链金融服务与基建需求的对接还需要继续深化摸索,作为城市基建的重要参与主体,中企筑链会与各城投公司继续发挥带头作用,利用垂直领域场景生态搭建和技术优势,探索基建行业融资和资金管理运行的新思路、新方法,为城市基建产融新生态提供更多保障。

(责编：赵超、吕骞)