人民网北京8月11日电 （记者杜燕飞）记者从中交集团获悉，我国自主研发设计制造的国产最大直径泥水平衡盾构机“运河号”10日在北京市通州区潞苑北大街顺利始发，标志着中国交建参建的北京东六环（京哈高速-潞苑北大街）改造工程（以下简称“北京东六环改造工程”）全面进入盾构掘进阶段。

“运河号”盾构机顺利始发。受访者供图

据了解，北京东六环改造工程南起京哈高速立交，北至潞苑北大街，全长约16公里，包括直接加宽段和入地改造段两部分。其中，入地改造段以盾构隧道为主，盾构隧道长度约7.4公里，采用分离式双洞布置。

“运河号”盾构机刀盘下井。受访者供图

“中交一公局集团隧道局承建了北京东六环改造工程第4标段，主要包括东线盾构隧道的掘进施工及其他土建工程。东线盾构隧道成型外径15.4米，是目前国内最大直径盾构隧道，最大深度约59米，也是北京市埋深最深的地下隧道。”中交集团相关负责人表示。

“运河号”盾构机台车。人民网记者 杜燕飞摄

为满足东线盾构隧道施工需求，中交天和为北京东六环改造工程量身打造了超大直径盾构机“运河号”。

“运河号”盾构机内部。受访者供图

“‘运河号’盾构机由刀盘、盾体及5组台车组成，开挖直径达16.07米，整机长度145米，总重量约4500吨，创造国产盾构机最大开挖直径记录。‘运河号’盾构机采用了国产自主研制的长距离掘进不换刀技术，可实现连续掘进4800米不换刀。”中交天和相关负责人介绍，该盾构机还应用了自主研发的管片自动化拼装技术、智慧化远程安全监控管理系统、绿色环保管路延长装置、泥水分层逆洗循环技术、国产常压换刀装置、刀盘伸缩摆动装置等技术和设备，为项目施工保驾护航。

“运河号”盾构机设有驾驶室，工作人员通过智能化管理实现对盾构机掘进的精准控制。人民网记者 杜燕飞摄

据了解，北京东六环改造工程建成后，北京城市副中心12条规划道路、5条现状道路将实现东西向贯通，可有效缓解东六环交通压力，使通州城区与副中心行政办公区融为一体，对促进京津冀区域交通协同发展，提升北京市交通服务水平，构建综合交通体系具有重要意义。

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