人民网北京8月11日电 （许维娜）随着我国城市化进程向纵深推进，城市更新成为驱动城市高质量发展的新抓手。眼下，全国多地城市更新工作进入精耕细作阶段，通过立法保障、出台政策、拓宽资金来源等方式，进一步推进城市更新行动有序有力发展。

作为土地改革的关键一环，深圳早在2019年就率先开启了城市更新“市场化”的探索。为进一步尝试破解拆迁难问题，今年3月1日，《深圳经济特区城市更新条例》实施并创设了“个别征收+行政诉讼”制度，这也是我国首部城市更新立法。

继深圳率先为城市更新立法后，广州和上海也紧随其后，将城市更新立法提上日程。今年7月7日，广州市住房和城乡建设局发布《广州市城市更新条例（征求意见稿）》，对广州城市更新工作的未来开展提供了有力的法律条例保障；8月10日，《上海市城市更新条例（草案）》也公开向社会广泛征求意见。

随着各地实践发展不断深入，城市更新有了更为丰富的内涵。人民网财经梳理发现，今年以来，城市更新热度持续升高，以广州、深圳、上海等地为代表，逐步形成具有地方特色的城市更新机制。另外，还有不少城市已明确把城市更新列入建设计划，积极探索寻求发展新模式。

当前，各地出台的城市更新相关政策有哪些？又有哪些亮点？下一步该怎么干？

进入6月，多地新一轮城市更新政策纷纷落地，加快了更新步伐。人民网财经注意到，目前已有上海、北京、广州、珠海、重庆等多个城市发布了有关城市更新的实施方案或指导意见。

以上海为例，6月2日，上海宣布率先成立全国最大城市更新基金。据了解，上海城市更新基金总规模约800亿元，为目前全国落地规模最大的城市更新基金，将定向用于投资旧区改造和城市更新项目，目的在于加快旧改资金平衡，促进上海城市功能优化、民生保障、品质提升和风貌保护。

事实上，自去年7月，上海城市更新中心在上海地产集团正式揭牌时，就已探索建立起“功能性国企参与旧区改造，以市场机制推动政企合作，落实超大城市更新”的新模式。

北京市政府发布的《北京市人民政府关于实施城市更新行动的指导意见》（以下简称《指导意见》）具有首都特色，其中包括首都功能核心区平房(院落)更新等六个主要更新方式，并辅以规划政策、土地政策等配套政策。

《指导意见》中提出，首都功能核心区以保护更新为主，中心城区以减量提质更新为主，城市副中心和平原地区的新城结合城市更新承接中心城区功能疏解，生态涵养区结合城市更新适度承接与绿色生态发展相适应的城市功能。

值得注意的是，这版《指导意见》指出了城市更新的推进原则，即“规划引领，民生优先；政府推动，市场运作；公众参与，共建共享；试点先行，有序推进”。《指导意见》还特别强调了“鼓励和引导市场主体参与城市更新，形成多元化更新模式”，对吸引社会资本参与城市更新给予了特别的政策窗口。

另外，珠海市于7月15日起实施升级版《珠海经济特区城市更新管理办法》，呈现了三个亮点：降低拆建项目启动“门槛”，同意拆建的业主或股东比例从原90%降低到2/3以上；有条件地放开了小地块拆建项目，突破拆建用地不得小于1万平方米限制；首创信用管理和改造项目退出机制，要求城市更新主管部门建立诚信体系，对企业事业单位、社会团体、其他组织和个人参与城市更新活动的信用记录信息进行管理并依法公布。

深圳市也有进一步的行动。7月30日，深圳市规划和自然资源局公开征求《深圳市城市更新未签约部分房屋征收规定（征求意见稿）》意见，提出要建立城市更新项目基本情况双向沟通机制，规范房屋征收程序，落实《深圳经济特区城市更新条例》的相关内容，着力攻破搬迁难这一更新难点。

中指研究院分析指出，整体来看，我国各地进入了城市更新的快速发展期。由于不同城市的发展程度不同，规划定位不同，各地对于城市更新的顶层设计和实施细则都有较大区别，具体到土地政策、审批流程、实施方式等也存在差异。

在发展模式方面，根据城市定位不同，各地发布的计划独具特色，多地政策也正鼓励发展企业与各类专营单位参与城市更新行动。

在中国人民大学国发院城市更新研究中心主任、原住建部政策研究中心主任秦虹看来，“企业实施城市有机更新的关键路径，在于以科技为力、产业为核、文化为魂、设计为美、运营为要，当地政府则要成立专门的城市更新项目协调机构、搭建信息沟通平台、优先建设配套基础设施、为更新项目提供财政支持、为项目单位运营招商对接资源，与企业、金融机构共同推进城市有机更新。”

“城市更新背后不仅只是改造，还会涉及到金融的支持、基金的导入，以及包括城市更新相关参与企业如何更好地融资等方面内容。”易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，除老旧小区改造外，城市更新还涉及文化保护、古建筑保护、修复等很多内容，老厂房、老街区也都包含在内。

此外，中指研究院还分析指出，未来的城市更新政策将呈现出三大趋势：一是出台城市更新政策的城市仍将不断增多，特别是一二线城市，政策的出台将首先集中在京津冀、长三角、珠三角、成渝等城市群；二是模式分化，但整体更加强调市场化运作；三是规划、土地、资金等支持性政策加速落地，部分城市力度较大。

(责编：张文婷、吕骞)