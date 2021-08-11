人民网北京8月11日电 （记者李彤）“电动自行车行业已经走入发展的深水区。”“以智联化和数字化为手段的创新解决方式，可以驱动产业升级，加速新国标落地。”在近期举办的“2021电动自行车产业发展研讨会”上，参会嘉宾表示，智联化有利于产业绿色发展，通过信息技术能够建立车辆管理机制，探索数字化保险服务模式，加强对电动自行车国家标准的实施监督，规范和引领产业的有序发展。

电动自行车具有经济性、便捷性等特点，是城市中短途出行广泛采用的代步工具。据中国自行车协会数据显示，近年来我国电动自行车年销量超过3000万辆，社会保有量接近3亿辆。

参会嘉宾表示，伴随着市场的高速发展，我国电动自行车产业面临着“成长的烦恼”。在行业层面，尽管行业集中度不断增加，但也存在同质化竞争、创新能力不足等现象，一部分参与者在数字化浪潮中掉队了；在市场层面，电动自行车市场仍然存在违标篡改车速、电池不安全等现象。

研讨会上，公安部道路交通安全研究中心政策规划研究室主任戴帅表示，智联化升级作为推动产业有序发展的新路径，能够进一步解决发展中遇到的问题，在自主信息通信技术应用的推动下，有利于产业的数字化变革，实现高质量发展。

大浪淘沙去芜存菁。为了规范行业，促进高质量发展，2019年4月电动自行车新强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》（以下简称“新国标”）正式实施。新国标实施2年来，对于电动自行车生产、销售和使用管理起到了规范、引领作用。

国家市场监督管理总局标准创新管理司副司长郭晨光介绍，新国标对电动自行车的技术要求作了较大调整，对速度、整车质量、外形尺寸等指标作出明确规定。

尽管发展的趋势已经明了，但产业转型知易行难。据企查查数据显示，我国有超过22万家电动自行车相关企业，其中41%企业注册资本低于100万元。对于大多数行业参与者而言，智联化发展存在力有不逮的现象，强强联合成为了产业发展的实践探索。

近期，雅迪、爱玛等开展合作，通过与北斗进一步对接，旨在把握“新国标”带来的2-3年超标车集中退市的窗口期，以智联化引擎加速行业发展。北斗时空研究院相关专家介绍，为了进一步推动新国标的落地，对智联化的探索有助于建立电动自行车全生命周期的管理体系。

参会嘉宾表示，通过智联化大数据，还可以实现电动自行车带保上路，发挥大数据和智联网信息化优势，促进企业服务升级和社会交通综合治理能力提高。

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