如何将传统工厂变成充满科技感的智慧场景？在比亚迪5G创新工厂内，有了5G+AI能力的加持，工业视觉取代了“人眼+人脑”，工厂管理效率提升20%，生产效率提升15%，车标错漏贴率降为0。

走进比亚迪总装车厂，充满科技感的智慧工厂场景展现在眼前：大屏幕上“一屏感知”总装产量、车辆出入库、能耗物料等关键指标，AGV小车在固定路线上将保险杠运输到特定机床，员工佩戴AR头盔指导生产，生产质量数据精准传输……这一系列翻天覆地的变化，都是比亚迪与中国联通联手打造的5G创新工厂成果。中国联通为比亚迪构建了一张高质量的行业虚拟专网，下沉5G MEC云平台，结合联通数科自主研发的工业AI平台，以5G+AI技术全程赋能传统工厂数字化升级，碰撞出十余种工业互联网融合创新应用。

5G+AI车窗涂胶合规监测：通过5G一屏感知+AI车窗操作合规监测方案，车窗涂胶不良品流出由之前的每月1-2例降到0，实现企业精益化管理。

5G+AI车尾标识别：基于5G+AI智能分析平台识别车尾标贴，可以实时识别出异常并语音提醒，后台记录可追溯，杜绝车标错漏贴问题。

5G+AI安全合规监测：针对人员叉车分流、安全帽佩戴和安环检测等车间生产安全场景需求，基于物体识别、人员/车辆跟踪和场景语义分割等AI算法，对违规操作、风险事件等开展实时监测告警，大幅降低工厂安全监管成本和安全事故风险。

目前在工业领域，联通数科AI能力已广泛服务于安全合规监测、机器视觉质检、厂区车间物流、无人智能巡检等多类细分场景。下一步，联通数科将继续坚持融合创新，深入推进5G、AI等新一代信息技术赋能行业应用，致力打造世界一流的智慧工厂灯塔项目。

(责编：赵超、吕骞)