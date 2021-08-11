在4月22日举行的领导人气候峰会上，习近平总书记指出，中方将在今年10月承办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，同各方一道推动全球生物多样性治理迈上新台阶。

生物多样性是人类赖以生存和发展的重要基础。作为首先批准《生物多样性公约》的国家之一，我国一直高度重视生物多样性保护工作——从野生动物保护法的施行到生物安全法的颁布，从持续推进重要生态系统保护和修复重大工程到推动建立以国家公园为主体的自然保护地体系，从开展全国野生动植物资源调查到濒危物种拯救繁育……近年来，我国多种濒危野生动植物种群数量稳中有升，生物多样性保护工作成效显著。

这些成就的取得，是全社会同心协力、不断努力的结果。今天，本版推出“共建万物和谐的美丽家园”特别策划，倾听那些来自保护一线的声音，见证生物多样性保护中的中国力量。

——编 者

图片说明：

图①：珙桐花。

新华社记者 江宏景摄

图②：贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县两汪乡两汪村，生态护林员在巡护途中（摄于2020年11月）。

李长华摄（影像中国）

图③：武夷山国家公园。

新华社记者 姜克红摄

数据来源：生态环境部、海关总署、国家林草局等

《 人民日报 》（ 2021年08月11日 14 版）

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来自保护一线工作者的寄语

(责编：郝江震、岳弘彬)