人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

北铁中心铁矿石现货电子招标系统上线 共促产业链上中下游发展

2021年08月11日09:30 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月11日电 （记者杜燕飞）随着企业现代化管理体系的日益完善，企业通过第三方平台进行阳光化、市场化采购和销售的需求凸显。为适应这一形势发展需要，北京铁矿石交易中心股份有限公司（以下简称“北铁中心”）铁矿石现货电子招标系统10日正式上线运行。

系统上线当日，厦门国贸、华菱钢铁、河钢国际、首钢长治等企业通过系统发布采购和销售招标信息，截至15时30分合计47万吨，购销品种包括FMG超特粉、巴粗、智利精粉、纽曼粉、金布巴粉、PB粉、PB块等品种，交货地涵盖天津港、岚山港、岚桥港、日照港、青岛港、董家口港及江内港口。

“北铁中心从服务企业阳光采购出发，自2017年10月起推出铁矿石现货招标服务，4年来共结标600余笔、近1500万吨，购销品种包括PB粉、卡粉、纽曼粉、麦克粉、巴粗、卡拉拉精粉等。”北铁中心相关负责人介绍，为进一步提升综合服务能力，满足行业企业对交易合规性、便利性和购销渠道多元化的需求，北铁中心联合厦门国贸集团等单位，共同推出了铁矿石现货电子招标系统。

业内人士认为，铁矿石现货电子招标系统上线，将进一步帮助企业拓宽市场覆盖面、提升购销择优率、降低经营管理成本、完善内部风控体系，更好的服务产业链上中下游企业。同时，有利于充分发挥平台商品流通和价格发现功能，真实反映市场供需状况，着力推动建立科学合理的商品定价机制，保障中国钢铁工业健康稳定发展，促进产业链上中下游共赢发展。

据该负责人介绍，北铁中心作为独立、公开、透明的第三方交易平台，自2012年5月8日开市运行以来，截至今年7月31日，已累计成交2.97亿吨，涵盖了产业链上中下游的矿山、钢厂和贸易企业。

(责编：张文婷、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
业界热议电动自行车智联化：助力新国标实施 保障用户出行安全
　　人民网北京8月11日电 （记者李彤）“电动自行车行业已经走入发展的深水区。”“以智联化和数字化为手段的创新解决方式，可以驱动产业升级，加速新国标落地。…
银保监会：上半年商业银行实现净利润1.1万亿元 同比增长11.1%
　　人民网北京8月10日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会今日发布了2021年二季度银行业保险业主要监管指标数据，二季度末我国银行业金融机构本外币资产336万亿元，同比增长8.6%。此外，2021年上半年商业银行累计实现净利润1.1万亿元，同比增长11.1%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部