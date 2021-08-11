人民网北京8月11日电 （记者杜燕飞）随着企业现代化管理体系的日益完善，企业通过第三方平台进行阳光化、市场化采购和销售的需求凸显。为适应这一形势发展需要，北京铁矿石交易中心股份有限公司（以下简称“北铁中心”）铁矿石现货电子招标系统10日正式上线运行。

系统上线当日，厦门国贸、华菱钢铁、河钢国际、首钢长治等企业通过系统发布采购和销售招标信息，截至15时30分合计47万吨，购销品种包括FMG超特粉、巴粗、智利精粉、纽曼粉、金布巴粉、PB粉、PB块等品种，交货地涵盖天津港、岚山港、岚桥港、日照港、青岛港、董家口港及江内港口。

“北铁中心从服务企业阳光采购出发，自2017年10月起推出铁矿石现货招标服务，4年来共结标600余笔、近1500万吨，购销品种包括PB粉、卡粉、纽曼粉、麦克粉、巴粗、卡拉拉精粉等。”北铁中心相关负责人介绍，为进一步提升综合服务能力，满足行业企业对交易合规性、便利性和购销渠道多元化的需求，北铁中心联合厦门国贸集团等单位，共同推出了铁矿石现货电子招标系统。

业内人士认为，铁矿石现货电子招标系统上线，将进一步帮助企业拓宽市场覆盖面、提升购销择优率、降低经营管理成本、完善内部风控体系，更好的服务产业链上中下游企业。同时，有利于充分发挥平台商品流通和价格发现功能，真实反映市场供需状况，着力推动建立科学合理的商品定价机制，保障中国钢铁工业健康稳定发展，促进产业链上中下游共赢发展。

据该负责人介绍，北铁中心作为独立、公开、透明的第三方交易平台，自2012年5月8日开市运行以来，截至今年7月31日，已累计成交2.97亿吨，涵盖了产业链上中下游的矿山、钢厂和贸易企业。

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