人民网北京8月11日电 （申佳平）据国家发改委官网消息，今年7月以来，我国多地发生洪涝等自然灾害，部分地区农村基础设施损毁严重，部分易地搬迁安置区受到影响，脱贫群众和农村低收入群众生产生活面临困难，存在返贫致贫风险。日前，国家发展改革委印发专门通知，督促指导地方充分发挥以工代赈和易地搬迁后续扶持政策功能作用，全力支持受灾地区做好灾后恢复重建工作，切实防止因灾返贫致贫。

通知要求，各地要加大以工代赈政策实施力度，积极吸纳受灾群众参与各类灾后恢复重建工程项目建设，有针对性地开展实训和以工代训，优先安排受灾群众参与工程后期管护，帮助受灾群众就地就近就业，实现救灾与增收、扶志与扶智有机结合。在实施2021年中央和省级专项资金安排的以工代赈项目时，要认真做好受灾群众务工组织工作，及时足额发放劳务报酬。在谋划储备2022年以工代赈项目时，要向受灾严重的脱贫县市倾斜，重点支持农村中小型灾毁水毁基础设施恢复重建。联合交通、水利、农业农村、乡村振兴等部门在农村生产生活、交通、水利等领域，选择一批务工技能要求不高的灾毁水毁基础设施和公共服务设施恢复重建项目，大力推广以工代赈方式。

通知强调，各地要及时查明易地搬迁安置区灾情损失情况，对安置区住房、配套基础设施、公共服务设施灾损情况进行评估认定，扎实开展安置区灾后重建工作。要联合乡村振兴等部门及时摸清搬迁群众因灾返贫致贫底数，依托防止返贫监测与帮扶机制，采取就业帮扶、产业扶持、纳入低保对象等精准有效的帮扶措施，帮助受灾搬迁群众渡过难关，尽快恢复正常生产生活，坚决守住搬迁群众不因灾出现规模性返贫的底线。

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