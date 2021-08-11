人民网北京8月11日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，陕京四线张家口市支线项目10日在河北省涿鹿县张家堡开工建设。管道建成后供气可覆盖张家口地区冬奥会驻地及所有冬奥会场馆。

陕京四线张家口市支线项目开工建设。受访者供图

据国家管网集团相关负责人介绍，该项目总长度173.7公里，由6条支线组成，沿线设置分输站场11座，设计年输气量32亿立方米，总投资12.6亿元。其中作为张家口“气代煤”工程的怀安支线、怀来支线、下花园(含涿鹿)支线、应张联络线等4条支线计划在今年10月具备投产条件。

陕京四线张家口市支线项目开工建设。受访者供图

“届时，通过该支线项目，陕京四线天然气管道每日可向张家口地区输送近900万立方米天然气，惠及张家口市约22万户家庭，实现张家口市天然气‘县县通’。同时，管道供气可覆盖张家口地区冬奥会所有运动员驻地及场馆，为办好北京冬奥会提供绿色能源保障。”该负责人表示。

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