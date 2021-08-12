本报记者 谢卫群 季觉苏

与上海迪士尼乐园相邻的比斯特上海购物村，已成为浦东重要的旅游与购物区。这里不只是购物品牌多，还有五星级优质服务、各地风味美食，以及贯穿全年的时尚艺术活动。唯泰集团中国区首席商务官西蒙·威廉姆森介绍：“今年上半年，与2019年同期相比，我们的业绩实现3位数增长，客均消费额也增加了39%。这里正成为国际品牌的集聚地，还有越来越多的品牌希望进入购物村，今年已有40多个品牌确定进入。”

按照《中共中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》总体要求，浦东要成为扩大国内需求的典范引领。扩大内需要靠供给侧推动，高品质、新时尚、新体验，正是浦东建设国际消费中心追求的目标。

高品质

“一站式”购物体验再升级

都说互联网时代实体店生意难做，浦东购物区面积仍在不断扩展。佛罗伦萨小镇二期项目地上总建筑面积约2.7万平方米，新增店铺超过90个，配置了地下两层停车库。建成后，上海佛罗伦萨小镇总建筑面积将达到约7万平方米，总店铺数超过300个，并将配备总计约3000个停车位。

特别吸引消费者的是，这个购物小镇增加了“奇幻丛林”家庭游乐中心，包括近20个体验项目，以“丛林探险”为主题，令“一站式”购物体验再升级，给“买买买”带来新体验。

浦东在布局购物领域时有一个目标：让消费者到浦东就能找到心仪产品，买到全球优质商品。

市级商业中心，地区级商业中心，社区商业群……浦东已经形成一批高端品牌集聚的商业地标和商圈。据第三方机构统计数据显示，世界百强零售商已有30家进入浦东，国际知名高端品牌集聚度超过90%。

浦东还主动承接进博会相关资源，推动展商变投资商、展品变商品。针对酒类、钟表等消费品，打造了一批进口贸易服务平台，建设了一批国别馆。

英国的玩具、智利的红酒、巴西的咖啡豆、泰国的咖喱……位于浦东的森兰商都“一带一路”国别汇里，日本、西班牙等20余个国家和地区的特色馆汇聚于此，这是上海自贸试验区国别（地区）中心在自贸试验区外的首个落地项目。这里既集合了全球多种特色商品，同时还配置4D飞行影院、直播空间等设施，市民不仅能“买全球”，还可以欣赏草地音乐会、玩皮划艇等。

浦东推出全球消费品牌集聚计划，正吸引更多国际国内知名品牌商和零售商入驻。

新时尚

打造全球新品首发地，引领消费新潮流

在布局购物群落的同时，浦东追求首店经济和首发经济。据统计，今年上半年，上海首店新开513家，增长恢复常态，不仅较之于受疫情影响的2020年同期增长60.3%，较2019年同期也增长了4.4%。其中，共有80家首店落地浦东，占上海的约1/6。近3年来，浦东引进首店300多家。

首店不断增加的同时，各类产品的首发也层出不穷。在一系列新地标——船厂1862、民生艺术码头、艺仓美术馆等，2020年共举办了20多场首发活动。与此同时，一批国内外知名品牌、原创设计师品牌、高级定制品牌等也将在浦东首发。

首店、首发，让浦东变得更加时尚。黄浦江东岸，如今已成为上海的时尚集聚地。曾经的船厂，成为时尚出发地：在江边游玩后，坐在餐厅里看江景，已成为许多市民的选择。用餐后，还可以在船厂一头的剧院看场特别的演出或参加一场新品发布。

打造面向全球市场的新品首发地、引领消费潮流的风向标，建设国际消费中心，这是浦东的新愿景。上海前滩新兴产业研究院院长何万篷说，扩大内需，就要创造需求，而首店与首发，正是需求的再创造。

新体验

让不同人群在浦东找到各自的乐趣

迪士尼乐园所在的上海国际旅游度假区开放仅仅5年，已累计接待游客超过8500万人次，共实现旅游收入超400亿元，成为本地居民休闲娱乐和外地游客来沪旅游的首选地，成为“体验经济”的示范区和国际文化交流展示的重要窗口。

受疫情影响，2020年初上海迪士尼乐园、比斯特上海购物村等暂时关闭。但自2020年5月重新开放一年多来，已接待游客1739万人次，收入达104亿元。

浦东新区度假区管委会党组书记、常务副主任金梅表示，度假区将不断强化迪士尼乐园的引领作用，形成“游购娱住”全产业链条。同时“东南西北”四个片区都将迎来开发热潮，总计建设面积约500万平方米，集中培育主题度假、体验购物、影视文创、商务会展、文化演艺、生态宜居等功能。

除此之外，浦东正聚焦游戏研发运营、赛事组织、俱乐部、内容传播平台等环节集聚电竞全产业链，率先开展电竞运动员注册制和电竞专业教育试点，现已成为重量级职业赛事的首选地。

7月18日，上海天文馆正式向公众开放。高水准和专业性吸引许多天文爱好者和青少年前来参观。同样也才开业不久，外滩对岸的浦东美术馆已成新的网红地标，每天预约参访的游客达到3500人。浦东美术馆可饱览黄浦江一线江景，是小陆家嘴地区最后启动开发的一块寸土寸金的商业宝地，浦东将宝地留给了文化。

几年前，浦东做出决定，放弃一些经济效益，建设一个能够体现上海城市精神的高品质美术馆，回馈给市民、回馈给城市，使其成为浦东滨江打造“世界城市会客厅”的重要载体之一。陆家嘴集团党委副书记、总经理徐而进介绍，美术馆由法国著名建筑师设计，大气简约，兼具现代实用性。不算土地成本，建设总投资超过13亿元。

更大规模的文化设施还在建设中。曾经的世博园区浦东片区，沿着黄浦江的大块宝地，即将诞生一个文化公园，面积超过24公顷。“十四五”期间，上海大歌剧院、宋城演艺集群、前滩31、马术公园等将相继在公园落成。

浦东新区文旅局局长黄玮介绍，未来，世博前滩地区演出座席将达到6.6万个，每月演出场次将超过300场，每天都会有10场以上不同类型的大型文化演出，供市民、游客选择。

除此之外，马术冠军赛、射箭世界杯、环法上海站等赛事，也将在浦东开赛，每年都将吸引各国青年来这里打卡。

一大批文化新项目、新设施在推进、在落地，不断丰富消费新体验的内涵。扩大内需，引领时尚，浦东正在焕发新的魅力。

《 人民日报 》（ 2021年08月12日 01 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)