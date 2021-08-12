余建斌 占 康

作为我国首批航天员之一，景海鹏圆满完成了神舟七号、神舟九号、神舟十一号3次载人飞行任务。

“一心只为飞天，一生只为飞天，用遨游太空的壮美航迹书写对党的绝对忠诚。”这正是景海鹏的信念。

1996年，我国开始选拔首批航天员，景海鹏得知这个消息后，带着飞得更高更远的梦想，投身全新的航天事业。为了实现从优秀飞行员到合格航天员的转变，他积极投身高强度训练、高压力备战、高风险任务，不断锻造飞向太空的坚硬翅膀。

面对八大类、上百个课目的训练，景海鹏日复一日勤学苦练。基础理论学习中，他晚上12点前几乎没休息过；超重耐力适应性训练中，承受8倍重力加速度，他从来没有按下请求暂停的红色按钮；低压缺氧训练中，舱内压力急剧变化，相当于5分钟内从地面爬升到5000米高空，人体会因迅速缺氧出现头晕恶心甚至休克，但他每次都要主动训练30分钟以上；模拟失重训练中，他身着水下训练服，一次就要训练六七个小时，每次下来体重都会减轻好几斤……以惊人的毅力一次次向着生理和心理极限冲锋，景海鹏始终保持随时征战太空的最佳状态，成就了3次飞天的壮举。

神七任务时，面对舱门打不开和轨道舱突发火灾警报的情况，作为飞船操作手的景海鹏准确判断意外险情，沉着冷静，精准操控，与另外两名执行出舱任务的航天员一起，出色完成了我国航天员首次空间出舱活动任务。神十一任务期间，突发话音通信长时间中断故障，面对可能需要紧急返回的风险，他一边镇定自若地排查故障，一边通过双向视频写字，告诉地面工作人员“你们别急，我们挺好”，并经过天地协同恢复通信畅通，确保了任务完成。

“载人航天飞行99.99分和100分永远是天地之别。地面训练，有差错可以重来；太空飞行，永远没有从头再来的机会。”景海鹏对自己的要求是：“出手就出色、完成就完美”。

在他的字典里，没有“差不多”，只有“更完美”。航天员在太空执行任务的所有指令，都汇集在九大本、上百万字的操作指南和飞行手册中，景海鹏反复背记、烂熟于心，笔记摞起来比桌子还高。他还反复练习、一遍遍推演，使数以万计的指令内化为习惯动作和肌肉记忆，闭上眼睛都能精准无误地全流程操作。

作为指令长，神九和神十一任务前，景海鹏带领乘组反复练习，不仅做好自己的工作，还精准把握整个程序、每一项实验以及队友的每个动作。正是凭着这种“分秒不差、毫厘不失”的严谨作风，成就了我国首次手控对接和中期在轨驻留任务的圆满成功。

不仅当好飞船“驾驶员”，还要当好太空“专家”。通过自己的经验，景海鹏积极参与系统设计、产品研制、技术攻关，出色完成了近百项空间科学试验任务，先后提出上百条改进意见，为载人航天和科技发展注入了创新活力。神十一任务中，失重条件下心血管功能研究难度很高，他一边反复试验，一边总结摸索，不断提升试验数据的完整度和精确度，最终从天上传回的数据图像、试验结果得到科研专家的高度认可。在进行太空跑台束缚系统验证试验时，由于地面无法模拟训练，开始时数次操作都告失败，但景海鹏没有轻言放弃，一遍一遍尝试，最终取得了成功，为未来我国航天员在轨长期驻留的健康保障发挥重要作用。

神舟十一号任务后，他立即投入新的备战训练，有人劝他：“你已经完成3次飞行任务了，也50多岁了，还值得再冒险吗？”他回答说：“只要祖国需要，我随时准备再上太空！”景海鹏的话铿锵有力。

景海鹏先后获得“一级航天功勋奖章”、“八一勋章”、“改革先锋”称号。

《 人民日报 》（ 2021年08月12日 10 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)