本报记者 袁 泉摄影报道

【绝活看点】

一块精美的藏毯，需要经过选备羊毛、纺制纱线、染色、绘图打样、编织、清洗平剪等多道繁复的工序，并且工序之间需环环相扣。藏毯手艺匠人盆达投身藏毯技艺传承近30年，一颗守护传统技艺的初心始终不改。

“嗒嗒嗒”……阵阵清脆的敲击声，从拉萨西郊的一个院落里传来。走进喀瓦坚手工藏毯厂，几名工人正晒着毛线，不时有歌声飘过，屋子里盆达（见图）正在忙碌着，彩色的毛线和着清脆的敲击声向远处传播开来……

“一个熟练的工人一个月大约能编织2.5平方米的毯子，而一个新手从初学到掌握技艺至少要半年的时间。”盆达的家乡在日喀则江孜县，那里盛产藏毯。从十几岁开始学习，她掌握了编织、平剪、配纱线等所有藏毯制作工序。

一块精美的藏毯，通常需要经过选备羊毛、纺制纱线、染色、绘图打样、编织、清洗平剪等多道繁复的工序，工序之间环环相扣。“我用的原料都来自那曲或阿里的高海拔地区的羊毛。因为那里的羊毛纤维比较粗，适宜做地毯。”盆达边收拾着手里的纱线，边向记者介绍。

纺纱，则要讲究粗细和黏度。如果掌握不好火候，会直接影响染色的工艺。既要保证纱线具有一定的色彩折射力度，同时还要让其保留一定的白芯。之后，纺制好的纱线会被送入染色车间。只见一个直径近两米的染缸被放在高台之上，底下生着火，藏毯手艺匠人需要精确地掌握温度、时间、火候，还要熟练地翻转一捆捆纱线，使其均匀着色。

“几十种颜色，都是用三原色染料配比而成，100斤水用多少克染料，必须精确掌握。”盆达一边拿起一缕橘色的纱线一边介绍：“既要保证成色，不浪费染料，也要让同样酸度的水能循环使用。”

绘图打样是藏毯制作的重要环节。盆达向记者展示了包括整体设计图、局部细节配色图等全套图纸。“大图纸上是藏毯的整体设计图和配色方案，而局部细节还详细标明了使用的色号，更加直观，有的图纸还附上一小段纱线标本。”盆达告诉记者。经过几十年的积累，这样成套的藏毯图纸已经积累有近千张。

在编织车间里，盆达向记者展示她所用的工具和“穿杆打结”的工艺。把一根铁杆横放在经线上，把毛线在这根铁杆上打结；再用锤头将刚打完结的毛线压紧；将撑开经线的梭子往上移动并贯穿于白线中间，形成一个新的经线；用一种形如梳子般的锤头，使白线与毛线之间相互压紧……

这样的操作周而复始，伴随着清脆的敲击声和匠人的歌声，藏毯便一寸寸地织出来。

在机械化的今天，为什么还要下“慢功夫”，坚守并传承手工制毯技艺？“区别于机织地毯，藏毯的制作工艺使其更厚重密实，不使用胶粘工艺，可以反复水洗，可使用30—50年。”盆达说，毛线的颜色有数百种，如何让浅蓝和橘红互相成就，如何精确控制毛线切割的尺度，让藏毯呈现出坚实、逼真、粗犷的感觉，都需要匠人通过多年经验来把握。

现在，藏毯不仅成为传承下来的手艺，还成为当地脱贫致富的产业。“因为这门手艺，很多人获得了稳定的收入，很多年轻人把文化创意融入其中，当作事业去追求。我们还将在拉萨、山南扩大生产规模，惠及更多的人。”藏毯厂负责人王泽强说。

《 人民日报 》（ 2021年08月12日 10 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)