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七月份人民币贷款增加一点零八万亿元

2021年08月12日05:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月11日电  （记者吴秋余）中国人民银行11日发布的最新金融统计数据显示，7月份，我国人民币贷款增加1.08万亿元，比上年同期多增905亿元。截至7月末，本外币贷款余额192.68万亿元，同比增长11.8%，月末人民币贷款余额186.58万亿元，同比增长12.3%，增速与上月末持平，比上年同期低0.7个百分点。

　　据初步统计，7月末，我国社会融资规模存量为302.49万亿元，同比增长10.7%，其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为185.38万亿元，同比增长12.4%。

　　在货币供应方面，7月末，广义货币（M2）余额230.22万亿元，同比增长8.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.4个百分点；狭义货币（M1）余额62.04万亿元，同比增长4.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和2个百分点；流通中货币（M0）余额8.47万亿元，同比增长6.1%。当月净投放现金371亿元。

　　此外，7月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生4799亿元、2163亿元、1370亿元、3609亿元。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月12日 10 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)

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