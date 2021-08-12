本报记者 沈文敏

制造业是立国之本、强国之基。上半年，我国工业经济持续恢复，产业升级持续推进，生产经营持续改善，制造业发展交出了一份亮眼的成绩单。

下一阶段，要深入实施创新驱动发展战略，推进产业基础高级化、产业链现代化，推动制造业实现高端化、智能化和绿色化发展，进而助力我国经济实现高质量发展。

——编 者

今年以来，上海工业生产稳定增长，战略性新兴产业增长较快。全市规模以上工业增加值比去年同期增长20.0%，两年平均增长5.4%。

1—6月，上海制造业重点行业四轮驱动增长。汽车、机械、轻工、石化4个行业合计拉动规上工业增长16.4个百分点，成为全市工业增长的主要支撑。

轻工消费品供给能力不断增强

前不久，上海时尚消费品海外推广首站来到法国巴黎埃菲尔铁塔，发布和展出了来自美妆护肤、时尚服饰、珠宝首饰、绿色食品、时尚家居、文创产品等领域的上海时尚消费佳品，向世界展示了上海时尚消费品产业发展的魅力。

上海“十四五”规划提出打造“3+6”产业体系，时尚消费品首次成为支撑上海未来发展的六大重点产业之一。以时尚消费提升传统轻工业，符合产业发展和新兴消费趋势，内涵也更为丰富。

今年上海“五五购物节”，被一场主打“上海牌”的“2021上海制造佳品汇”带入高潮。上海凤凰、永久两家企业带着全新产品亮相，海外订单供不应求；红双喜保持每年30%的产品更新率，产品的技术含量处于世界领先地位……

上海市经信委主任吴金城表示，一座面向世界的国际化大都市，不仅要有强大的时尚消费能力，更要有优质时尚消费品的供给能力。

今年上半年，上海轻工行业完成工业总产值2760亿元，同比增长24%，较2019年增长6.6%。主要行业中，电池制造、工艺美术品、日化生产设备、医疗器械均实现快速增长。

瞄准科技前沿和产业高端

全球最大的双燃料动力集装箱船、世界首制9.9万立方米超大型液化乙烷运输船、我国首座17.4万立方米浮式液化天然气储存及再气化船……今年上半年，上海船舶工业三大船企——江南造船、沪东中华和外高桥造船你追我赶，交船量和接单量均创历史纪录。

上海制造业瞄准科技前沿和产业高端，以高品质园区建设推动高质量产业发展，实施“特色产业园区提升计划”，着力打造优势更优、强项更强、特色更特的园区经济。特色产业园区聚焦集成电路、生物医药、人工智能等关键领域核心环节，加强源头创新，强化产业引领，着力建设产业发展新高地和产城融合新地标。

上半年，上海制造业创新发展动能加速释放，战略性新兴产业产值7165亿元、增长19.6%，占规上工业比例达到39.5%。集成电路制造产值370亿元、增长30.7%，生物医药制造业产值777亿元、增长16.6%。

打造智能制造应用新高地

7月30日，《全力打响“上海制造”品牌 加快迈向全球卓越制造基地三年行动计划（2021—2023年）》发布。通过三年行动，上海将努力打造世界级新兴产业发展策源地之一；努力打造联动长三角、服务全国、辐射全球的高端制造业增长极；努力打造具有国际影响力的制造品牌汇聚地。

吴金城表示，接下来，上海将重点围绕名品、名企、名家、名园“四名”引领，数字创智、技术创新、质量创优、集群创建、服务创誉、绿色创先“六创”提质，推出十大专项行动。通过强化精准服务企业、保障产业用地供给、完善人才发展环境等措施，确保计划任务持续有力推进。

据介绍，上海正努力将自己打造成为全国智能制造应用新高地、核心技术策源地和系统解决方案输出地，加快产业数字赋能、加快制造业数字化转型已成为上海发展的重要任务和重大课题。

《 人民日报 》（ 2021年08月12日 11 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)