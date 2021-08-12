补齐人才短板 助推产业升级（点睛）
2021年08月12日05:13 | 来源：人民网－人民日报
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功以才成，业由才广。实施创新驱动发展战略，推动制造业高质量发展，离不开一支结构合理的人才队伍。
着力培育更多创新型人才，给予掌握核心技术、具备创新能力的人才更多支持。这有利于持续推动我国制造业关键零部件和核心技术的研发生产，提高产业链现代化水平。
着力培育更多高技能人才。当前，我国技能劳动者占就业人口总量仅为26%，高技能人才仅占技能人才总量的28%，提升劳动者素质任务十分紧迫。因此，对于中、高等职业教育的支持力度不妨进一步加大；为顺应制造业发展趋势，职业教育的相关教学水平也应进一步提高；如果能多围绕“技高者多得”去设计创新成果分享、收入分配等配套机制，将为企业发展带来更多“人才红利”。
随着“十四五”规划提出的知识更新工程、技能提升行动的实施，一大批人才加入制造业，必将为我国制造业高质量发展提供更为坚实的基础。
《 人民日报 》（ 2021年08月12日 11 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)
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