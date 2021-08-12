本报记者 王 政

今年上半年，我国制造业交出了一份亮眼的成绩单。工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙介绍，上半年，主要呈现出几大亮点。工业经济持续恢复，发展韧性充分彰显。上半年规模以上工业增加值同比增长15.9%，两年平均增长7%。前5个月规模以上工业企业实现利润同比大幅增长83.4%，两年平均增长21.7%，处于历史较高水平。产业升级持续推进，新动能加快培育壮大。上半年高技术制造业增加值同比增长22.6%，两年平均增长13.2%。生产经营持续改善，企业发展活力不断增强。上半年中小工业企业增加值同比增长18%，两年平均增长8.1%。

制造业是立国之本、强国之基。田玉龙说，根据党中央、国务院的决策部署，工信部正在抓紧编制“十四五”及中长期的工业和信息化发展规划，今年下半年将陆续出台。这些规划将紧紧围绕第二个百年奋斗目标加快发展新型工业化，在“十四五”及中长期内，围绕制造强国和网络强国的奋斗目标、实现途径和重点任务进行全面部署。

具体措施包括：一是深入实施创新驱动发展战略，进一步完善建立企业主导的产业创新生态，着力打造制造业创新发展的新优势；二是要打造现代化的产业链，继续实施产业基础再造工程，实施产业链供应链强链补链；三是推动制造业实现高端化、智能化和绿色化发展；四是促进大中小企业融通发展，加快优质企业梯度培育，培育一批专精特新“小巨人”企业，使这些大中小企业能够实现融通创新发展，加快培育形成一批世界先进制造业集群等。

《 人民日报 》（ 2021年08月12日 11 版）

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