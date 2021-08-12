人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

工业经济发展韧性充分彰显

本报记者  王  政
2021年08月12日05:13 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　今年上半年，我国制造业交出了一份亮眼的成绩单。工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙介绍，上半年，主要呈现出几大亮点。工业经济持续恢复，发展韧性充分彰显。上半年规模以上工业增加值同比增长15.9%，两年平均增长7%。前5个月规模以上工业企业实现利润同比大幅增长83.4%，两年平均增长21.7%，处于历史较高水平。产业升级持续推进，新动能加快培育壮大。上半年高技术制造业增加值同比增长22.6%，两年平均增长13.2%。生产经营持续改善，企业发展活力不断增强。上半年中小工业企业增加值同比增长18%，两年平均增长8.1%。

　　制造业是立国之本、强国之基。田玉龙说，根据党中央、国务院的决策部署，工信部正在抓紧编制“十四五”及中长期的工业和信息化发展规划，今年下半年将陆续出台。这些规划将紧紧围绕第二个百年奋斗目标加快发展新型工业化，在“十四五”及中长期内，围绕制造强国和网络强国的奋斗目标、实现途径和重点任务进行全面部署。

　　具体措施包括：一是深入实施创新驱动发展战略，进一步完善建立企业主导的产业创新生态，着力打造制造业创新发展的新优势；二是要打造现代化的产业链，继续实施产业基础再造工程，实施产业链供应链强链补链；三是推动制造业实现高端化、智能化和绿色化发展；四是促进大中小企业融通发展，加快优质企业梯度培育，培育一批专精特新“小巨人”企业，使这些大中小企业能够实现融通创新发展，加快培育形成一批世界先进制造业集群等。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月12日 11 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)

分享让更多人看到

推荐阅读
助力“绿色冬奥”！陕京四线天然气管道张家口市支线项目开工建设
　　人民网北京8月11日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，陕京四线张家口市支线项目10日在河北省涿鹿县张家堡开工建设。管道建成后供气可覆盖张家口地区冬奥会驻地及所有冬奥会场馆。…
人民银行：7月末社会融资规模存量302.49万亿元 同比增长10.7%
　　人民网北京8月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布了2021年7月社会融资规模存量统计数据报告和社会融资规模增量统计数据报告。数据显示，7月末社会融资规模存量为302.49万亿元，同比增长10.7%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部