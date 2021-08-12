人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

著名天文学家、中科院院士叶叔华——

坚持不懈 追赶前沿（传承·大力弘扬科学家精神）

本报记者  喻思南
2021年08月12日05:14 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“办一件事，只有40%的把握，停在那不动，就会慢慢变成零；如果积极争取，可以变成60%、70%，最后做成。”
　　——叶叔华

　　“天文台只招一个男的。”1950年，当叶叔华满怀建设祖国的热情，从香港到南京的中国科学院紫金山天文台求职时，工作人员的回答让她吃了“闭门羹”。她当即给时任台长、天文学家张钰哲写了一封长信，列举了五大“不应该不用自己”的理由。正是这封信打动了台长，她由此到紫金山天文台所属的徐家汇观象台工作。

　　精密测量需要用到世界时。新中国成立初期，徐家汇观象台承担起建立我国时间基准的任务。当时，我国天文授时精度不够，测绘部门有专家直言不讳：“不用你们的结果还好，用了你们的结果，反而把我们的工作都搞坏了。”

　　这些批评，叶叔华听在耳里，记在心里。

　　1958年起，徐家汇观象台着手筹建世界时综合系统，叶叔华勇挑重担，经过大量严谨试验分析，找到了一套适合我国观测台站相对较少、观测仪器不够稳定等特点的数据计算处理方法。此后，全国各地天文台陆续加入这项工作，有了处理数据的新方法，观测仪器也不断增多，我国世界时综合系统越来越完善。1964年起，我国世界时测量精度便跃居世界第二，此后一直保持国际领先。

　　20世纪70年代初，叶叔华通过了解国外同行研究动态发现，甚长基线干涉测量（VLBI）技术和激光测距等空间技术能将测量精度提升一个数量级以上，她感到再墨守成规又要落后。

　　经过长期科技攻关，1986年，叶叔华带领上海天文台完成了“关于发展中国VLBI网的建议书”，规划了中国VLBI网的概貌。1987年，25米射电望远镜建成。自此，我国天文界赶上了从经典观测转向空间观测的潮流。

　　1993年初，中科院数理学部和中国天文学会联合组织了征集“中国天文学九十年代大型科学项目”提案，虽然叶叔华提出的建设“65米全波段射电望远镜”的建议没能入选，但这一设想一直萦绕在她心头。2008年1月，叶叔华提出建设65米射电望远镜的必要，争取到立项支持。

　　如今，这台被命名为“天马”的65米射电望远镜，在我国探月和探火等任务中发挥了重要作用，还让我国天文学家拥有了更大的国际话语权。

　　“办一件事，只有40%的把握，停在那不动，就会慢慢变成零；如果积极争取，可以变成60%、70%，最后做成。”叶叔华如是谈起科研心得。年逾九旬的她，而今依然坚持每天工作，仍然在构想——在距离地球9000公里外的太空，建两个口径30米的射电望远镜。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月12日 13 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)

分享让更多人看到

推荐阅读
助力“绿色冬奥”！陕京四线天然气管道张家口市支线项目开工建设
　　人民网北京8月11日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，陕京四线张家口市支线项目10日在河北省涿鹿县张家堡开工建设。管道建成后供气可覆盖张家口地区冬奥会驻地及所有冬奥会场馆。…
人民银行：7月末社会融资规模存量302.49万亿元 同比增长10.7%
　　人民网北京8月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布了2021年7月社会融资规模存量统计数据报告和社会融资规模增量统计数据报告。数据显示，7月末社会融资规模存量为302.49万亿元，同比增长10.7%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部