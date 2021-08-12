本报记者 贺 勇

近日，在第二十三届中国科协年会——自动驾驶汽车产业落地与示范运营论坛上，北京智能网联汽车政策先行区正式开放自动驾驶高速场景，允许首批获取高速公路测试通知书的企业开展试点测试。

今年4月，北京市政府正式批复设立智能网联汽车政策先行区总体方案。“此次发布的细则从申请条件与审核、安全管理、交通违法与事故处理和违规处理4个方面系统性规范了在高速公路及城市快速路进行自动驾驶道路测试和示范应用的有关管理标准，对今后形成有价值、可复制、可推广的高速公路管理经验进行了有益探索。”北京市经信局副局长姜广智表示，根据规划，北京市将率先开放京台高速公路南五环至南六环段，道路双向总长共10公里，未来还将进一步开放政策先行区范围内的相应路段。

“这个测试号牌意味着自动驾驶车辆可以从城市公开道路开上高速公路，我们能够在全场景下进行自动驾驶测试，这也标志着自动驾驶技术正逐步迈向成熟。”拿到测试号牌后，百度自动驾驶商业运营负责人王胜男说。

北京市经济技术开发区管委会相关负责人介绍，在准入门槛上，高速公路测试比城市道路设置了一个更高的准入门槛。在测试环境中，基于封闭测试场的测试又加入了仿真测试，采用“实车测试+仿真测试”的双重手段，完善车辆上路前的测试验证，全面提升上路安全性。在监管措施上，每个车都要安装能够和路侧单元进行通信的车载通信单元，实现车路协同与安全监管，及时为车辆推送道路安全信息。在行驶过程中，要求测试车辆分三阶段配备前后随行车，每个阶段需通过审核才能撤出随行车。

《 人民日报 》（ 2021年08月12日 13 版）

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