人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

抢救濒危植物、优化城市树种，胡永红——

为城市种下有历史的树（自然之子）

本报记者  黄晓慧
2021年08月12日05:15 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　胡永红在实验室工作。
　　沈戚懿摄（资料图片）

　　上海辰山植物园的月季园。
　　沈戚懿摄（资料图片）

　　核心阅读

　　城市植物园对一座城市的生态环境保护有着重要作用。10多年来，上海辰山植物园执行园长、教授级高级工程师胡永红和同事们一起，抢救濒危植物、优化城市树种，在为城市提供更好生活空间的同时，也助力植物园更好守护城市生态环境。

　　

　　午后，一场大雨冲刷着上海松江的土地。一个多小时后，雨停了，上海辰山植物园一号门前潮湿却无积水，一排北美枫香树更显葱郁。能让行道树喝饱水又不受泡水之苦，辰山植物园是怎么做到的？

　　秘密就藏在1.5米见方的种植坑中。直径5—6厘米的碎石混着泥土，既透气又耐踩轧，碎石缝隙中树木的根系稳固生长，还实现了储存雨水的功能。这是上海辰山植物园执行园长、教授级高级工程师胡永红带领科研团队研究出来的种“城市树”妙招。

　　在胡永红25年的工作经历中，这样的妙招不胜枚举。他先后承担国家和上海市科技项目50余项，总结出一系列成果。

　　与时间赛跑，抢救濒危植物

　　自辰山植物园开建起，胡永红便拉了一张长长的物种收集与保护清单。经过10多年的努力，辰山植物园收集各类特色植物18195种，物种丰富程度在全国仅次于中国科学院西双版纳热带植物园。

　　抢救濒危物种，是在和时间赛跑。辰山植物园首先就近抢救的是华东地区的极度濒危植物。2006年，辰山植物园的科研人员从普陀山采回了几十粒普陀鹅耳枥的种子，联合中科院上海植物生理生态研究所的专家，开展繁殖生物学科研攻关。

　　当时，由于过度砍伐，普陀鹅耳枥从上世纪70年代起，在普陀山就只发现了1株。此外，它结出的几千粒种子，只有极少数能发芽。胡永红和同事们把种子泡在水里，对于其中有可能会发芽的，采用组织培养的方式一遍遍实验。经过5年钻研，终于将发芽率提高至67%，并由此繁殖了近千株小苗。

　　当年高考报志愿时，胡永红填的3个全是农林专业，“当时读农林专业不仅免学费，还能拿补助。而且，我想园林专业嘛，种树种地，我在行啊。”

　　可当他到了东北林业大学园林专业学习时，才发现远不是他想的那么简单。包罗万象的园林专业，囊括了土壤学、气象学、生态学等多个学科的相关知识，他一路读到了北京林业大学的博士。

　　胡永红带领平均年龄33岁的科研团队，开展植物学、城市园艺学等科学研究。辰山植物园还建成了“华东野生濒危资源植物保育中心”和“上海市资源植物功能基因组学重点实验室”。

　　让植物在城市生长得更好

　　“在辰山植物园种下的每一棵树，我们为它预留的都不是两三年的生长空间，而是50年、100年，甚至是200年的量。一批有历史的树，也将成为一座城市的文化底蕴和宝贵财富。”胡永红说。

　　上海现有行道树约48种，在中心城区，香樟占了近半，法国梧桐占了1/4。“树种单一，不仅城市风景不够丰富，还容易因为虫害导致大面积受到影响。”胡永红调查了上海近10年来种植的树种，发现从舟山引进的红楠、舟山新木姜子等树种长得很好。

　　找到好的树种，还要有好的栽培方法。胡永红介绍：“我们做了很多实验，发现上海的树要透气，才能生长良好。这是从哪学的？从自然中学的，只不过我们把它的效应放大了。用七八厘米的碎石种树，种植土壤中，碎石比例占到70%—80%，其余部分是有机质，没想到效果非常好。”

　　自然界树木的根系可以延伸至地下几米深，但在城市，它们的生长空间难免受限。辰山植物园摸索出来的“碎石种植法”，让上海的行道树在有限的空间里长得更好。

　　“让植物在城市里生长得更好，最终目的是让城市的生活空间更舒适。”胡永红说。

　　关注儿童的自然科普教育

　　在辰山植物园的相关规划中，“面向儿童的科普教育，构建人与自然和谐共处的可持续发展未来”被摆在首位。

　　“植物园首先要吸引孩子们进园，让他们喜欢，才谈得上科普。”胡永红说。

　　为此，辰山植物园为儿童游客添置了树屋、攀爬架，有机材料做成的园区设施、大片柔软的草坪让孩子们可以无拘无束地奔跑。

　　在这里，孩子们可以用手触摸、用眼观看、用鼻闻香、用耳听声去感知自然世界，发现自然之美。走出植物园，科普团队还会和中小学携手，利用辰山植物园的数据库，开设“校园植物课堂”。

　　与此同时，胡永红还主导创立了辰山植物园志愿者体系，200多名志愿者活跃在科普活动、秩序维护、安全保障等岗位。“我们希望人们来到这里后，能感受到大自然的美好，体会到上海这座城市的人文情怀。”胡永红说。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月12日 15 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)

分享让更多人看到

推荐阅读
助力“绿色冬奥”！陕京四线天然气管道张家口市支线项目开工建设
　　人民网北京8月11日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，陕京四线张家口市支线项目10日在河北省涿鹿县张家堡开工建设。管道建成后供气可覆盖张家口地区冬奥会驻地及所有冬奥会场馆。…
人民银行：7月末社会融资规模存量302.49万亿元 同比增长10.7%
　　人民网北京8月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布了2021年7月社会融资规模存量统计数据报告和社会融资规模增量统计数据报告。数据显示，7月末社会融资规模存量为302.49万亿元，同比增长10.7%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部