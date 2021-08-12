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推进水资源集约安全利用

广东万元GDP用水量24年间降九成

2021年08月12日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报广州8月11日电  （记者洪秋婷）近日发布的2020年《广东省水资源公报》显示：自1997年统计以来，全省用水效率明显提高，万元GDP用水量和万元工业增加值用水量均显著下降，人均综合用水量逐渐下降。其中，万元GDP用水量24年间下降九成。

　　2019年底，广东正式印发《广东省节水行动实施方案》，要求2022年底前，全省万元GDP用水量较2015年降低35%以上，全省万元工业增加值用水量较2015年降低29%以上。公报显示，广东万元工业增加值用水量已提前超额完成任务目标，万元GDP用水量目标也有望提前完成。

　　广东省水利厅有关负责人介绍，近年来，广东节水工作取得明显成效，一方面取决于广东经济结构不断优化调整，企业用水效率不断提高。特别是规模以上工业企业不断强化节水管理，重复用水率持续提升，水资源循环利用取得明显成效。另一方面，广东自2011年开始全面实施最严格水资源管理制度，严格“三条红线”（用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污）管理，省对市、市对县层层开展最严格水资源管理制度考核，压实节水责任。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月12日 15 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)

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