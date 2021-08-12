塔里木河启动第二十二次生态输水
预计输水3.5亿立方米
2021年08月12日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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本报乌鲁木齐8月11日电 （记者韩立群）近日，塔里木河启动第二十二次向下游生态输水，预计生态输水3.5亿立方米。
当日，塔里木河干流大西海子水库开闸放水，终点是几百公里外的尾闾台特玛湖。据介绍，此次生态输水采取贯通式下泄，水库不蓄水，塔里木河下游生态治理成效将得到进一步巩固。
自2000年以来，新疆先后组织了21次向塔里木河下游生态输水，自大西海子水库累计下泄生态水84.45亿立方米。持续输水有效缓解了下游一系列生态问题，受水区地下水水位抬升、水质好转，下游动植物物种和数量持续增加，环境得到改善。
监测数据显示，2000年生态输水启动以来，塔里木河下游距主河道1公里处的地下水埋深由9.8米—10.1米回升到2.1米—5.3米，植被恢复和改善面积达2285平方公里，植物物种由17种增加到46种。
《 人民日报 》（ 2021年08月12日 15 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)
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