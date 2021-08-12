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史无前例！西伯利亚野火烟雾飘到北极

张佳欣
2021年08月12日07:54 | 来源：科技日报
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原标题：史无前例！西伯利亚野火烟雾飘到北极

　　据美国国家航空航天局（NASA）近日发布的新闻稿，俄罗斯西伯利亚地区野火燃烧产生的烟雾已到达北极，这是有记载以来历史上的第一次。

　　报道指出，根据NASA中分辨率成像光谱仪真彩色图像显示，烟雾覆盖了从东到西约3200公里，从北到南约4000公里的天空。根据记录，这些大火产生的烟雾从俄罗斯远东雅库特地区绵延3000多公里抵达北极，这是史无前例的距离。

　　雅库特（萨哈）共和国位于永久冻土层之上，是俄罗斯最寒冷的地区之一，这里也是今年西伯利亚受灾最严重的地区之一。今年，其高温和干旱创下历史新高，大片森林被烧毁。报道称，“（雅库特）曾经被称为永久冻土王国，（现在）正变成野火之都”。

　　俄罗斯联邦水文气象和环境监测局称，雅库特地区目前有近340万公顷的土地正在燃烧，包括“难以进入和偏远”的地区。该地区的火势可能会持续。

　　“西伯利亚地区一直都有大火。”美国俄亥俄州迈阿密大学的地球科学家杰西卡·麦卡蒂说，“气候变化带来的不同之处在于，大火正在燃烧更大的区域，影响到更靠北的地方，并燃烧以往更耐火的燃料。”

　　俄罗斯林业局表示，今年的西伯利亚火灾是该地区20多年来第二严重的火灾，已经摧毁了超过1400万公顷的土地。

　　根据欧盟哥白尼大气监测局（CAMS）的数据，全球野火排放量在7月份创下历史新高。

　　CAMS高级科学家马克·帕灵顿称，虽然烟雾远距离运输并不少见，但极地运输却相对罕见。根据烟雾的高度，西伯利亚大火产生的烟雾可能会将微小的黑色煤烟颗粒沉积到冰上，从而降低其反射太阳辐射的能力，从而加剧北冰洋海冰的融化。帕灵顿还强调，西伯利亚的大火是煤烟进入北极的关键来源。

(责编：赵超、陈键)

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