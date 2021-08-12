都芃

原标题：河南暴雨居然和北美热浪有关

暴雨只是今年全球极端天气的缩影，除此之外，席卷北美地区的热浪，也给当地人们的生产生活造成了极大影响。 这些极端天气事件，看似孤立，其背后却有千丝万缕的联系。

这些极端天气事件，看似孤立，其背后却有千丝万缕的联系。

河南郑州“7·20”特大暴雨灾害造成重大人员伤亡和财产损失。不止河南，被暴雨袭击的省份，还包括河北、辽宁等。其中，河北曾连发3个红色预警，包括暴雨红色预警、山洪灾害红色预警以及地质灾害红色预警。

暴雨只是今年全球极端天气的缩影，除此之外，席卷北美地区的热浪，也给当地人们的生产生活造成了极大负面影响。

高气压给地面盖上“锅盖”

49.6摄氏度，加拿大小镇利顿，在今年夏天创下了加拿大有气象记录以来的最高气温。

不仅是利顿，北美西海岸的温哥华、西雅图、波特兰等地，均出现了气温显著高于往年的极端高温天气。其中波特兰的最高气温更是达到了46.6摄氏度。

世界气象组织一般将日最高气温超过32摄氏度的天气定义为高温热浪，中国气象学则将连续3日日最高气温达到35摄氏度的天气定义为高温天气。

那么，此次袭击北美多地的高温热浪成因是什么？

国家气候中心首席预报员陈丽娟在接受科技日报记者采访时表示，根据全球百叶箱气温观测数据显示，今年欧洲大部、北美西部、西亚、北非、俄罗斯远东地区等地的气温较常年同期普遍偏高2摄氏度以上，其中加拿大西部、美国西北部、欧洲北部、俄罗斯远东地区局部偏高4摄氏度以上，而加拿大西部的局部地区甚至偏高6摄氏度以上，导致部分地区出现了40摄氏度以上的极端高温天气，与历史同期相比属于极端异常高温现象。

对于此次袭击北半球部分地区的高温热浪，陈丽娟认为应是由北半球中纬度环流异常和副热带高压异常两者协同作用所致。

根据国家气候中心对全球大气环流的监测显示，近期北半球西风带环流存在4个高压脊中心，分别在欧洲、俄罗斯远东地区、北美西部和大西洋北部上空，这也正是遭遇此次高温热浪袭击的主要地区。

尤其是在北美西部，西风带环流的高压中心与向北延伸至北纬50度附近的东太平洋副热带高压结合，形成了一个“Ω”型高压脊，强大的暖高压像锅盖一样将热空气笼罩在下方，令其难以散开，因而使得相关地面气温不断升高，造成了此次北美地区极端的高温热浪天气。

稳定的大气环流形势促成暴雨

基本与北美等地区同时，我国也在一定程度上受到此次北半球西风带环流异常与副热带高压共同作用的影响。

陈丽娟表示，7月以来，我国新疆地区受欧洲高压脊与北非副热带高压北伸和东扩的影响，出现了阶段性的高温天气。我国黄淮、江淮、江南大部和华南等地在6月受到西太平洋副热带高压偏强偏大和阶段性西伸的影响，高温天气较常年多出5到10天。

但总体来讲，与同期的欧美等高温热浪区相比，我国气温异常偏高幅度相对较小。

而近期河南等地经历的极端强降雨天气，则被认为与北美热浪有一定关联。中央气象台于近日就河南暴雨召开的媒体通气会上表示，此次河南暴雨天气有四大成因，其中之一便是造成北美等地热浪的西太平洋副热带高压和大陆高压分别北伸、东扩，稳定在了日本海和我国西北地区，导致两地之间的低值天气系统在黄淮地区停滞少动，形成了相对稳定的大气环流形势，再加之台风“烟花”、地形等因素的共同作用，最终导致了此次河南等地的极端强降雨天气。

加拿大不列颠哥伦比亚大学气候学教授西蒙·多纳在接受媒体采访时表示，河南的暴雨以及北美热浪其实可以通过大气环流联系到一起，因为今年上层大气流动速度变慢，才导致热“锅盖”与中国上空的低压系统停留的时间更长、极端天气事件持续更久。

(责编：赵超、陈键)